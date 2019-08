En suspenso la participación

Uno de los equipos que representaron a Tijuana Municipal se coronó en el torneo estatal de beisbol, categoría Master, para peloteros mayores de 40 años.

Por esta hazaña, el seleccionado azul obtiene el derecho de ser base del equipo que representará a Baja California en el nacional de la especialidad.

La competencia, avalada por la Federación Mexicana de Beisbol, de acuerdo a la convocatoria, está programada para jugarse del 24 al 31 de agosto, en San Juan Cadereyta.

Pero está en duda la participación del equipo, que, de entrada, se quedó sin cuerpo técnico, ya no que podrían hacer el viaje y en la misma situación están varios peloteros, ya que para ir al nacional, hay que aflojar billetes.

Ni esperanzas de recibir apoyo de la Asociación Estatal de Beisbol de Baja California, y es que eso se ha hecho costumbre en el paladín.

Y la sede solo ofrece dos habitaciones por delegación, en las que no habría cupo para todo el seleccionado y los peloteros tienen que llevar billetes para sus alimentos e hidratación.

La sede también ofrece los umpires, pelotas, premiación, logística del torneo, así como la Recopilación y estadísticas, como tiene que ser.

No hace mucho hubo en Ensenada una convivencia de peloteros master, los mayores de 60 años, pero no están federados, no se sujetan a la normatividad y obviamente hubo sanciones para quienes osaron desafiar la autoridad del paladín.

Fue un equipo de Rosarito a participar en la convivencia y ya pesa sobre ellos un castigo.

La Asociación Estatal castiga por parejo, niños y adultos, el paladín no hace distinciones.

Están sentenciadas las semifinales del Estatal de Béisbol de Primera Fuerza, el federado, de la normatividad.

Aprovechando su condición de local, en el campo Salvador Sierra Vera, los Azules de Tijuana Municipal metieron los dos juegos a los Rojos de Tijuana Amateur.

Los colorados de Ensenada Municipal conquistaron dos victorias a costillas de Rosarito, en el Deportivo Antonio Palacios, en lo que es su reaparición en la pelota federada.

Las series están pactadas a siete partidos, para que avancen quienes primero consigan cuatro victorias.

Los celestes las buscarán el domingo en el Ángel Camarena Romo y Ensenada Municipal cuando invadan el René Ortiz Campoy.

No sería nada raro que las semifinales terminaran en cuatro partidos al hilo.

Esta noche se pone en marcha la última serie que, como local, los Toros de Tijuana harán en la temporada regular 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol, que tiene un cierre muy peleado.

Las huestes de Óscar Robles reciben a los Sultanes de Monterrey, que ganaron por limpia la serie que hicieron en su casa, la semana pasada.

Toros ya tiene lugar asegurado en los play off, pero de su actuación en los seis partidos que les restan del rol regular, depende la posición que ocuparan en el standing.

Luego de esos tres partidos ante los Sultanes, viernes, sábado y domingo, los astados harán un viaje más, para visitar a los Acereros de Monclova, que armaron un trabuco para esta campaña, siendo uno de los equipos que más jonrones han conectado.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, así que hasta aquí llegan… por hoy.