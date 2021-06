En peligro el Nacional Conade

Ahora resulta que los Juegos Nacionales Conade 2021 están en riesgo de que no se realicen, las autoridades deportivas del Estado de Nuevo León, sede de 16 de los deportes del Nacional, así lo expresaron por medio de un comunicado donde mencionan que el recurso federal no les ha llegado y si los gastos de organización no son completados en su totalidad, es posible que se cancelen los Nacionales o si acaso llegan en próximos días, el inicio que estaba programado para el 16 de junio se pospondrá hasta el día 28.

Esperamos que esto se resuelva pronto por el bien de los jóvenes deportistas que ilusionados se han estado preparando para el gran evento, y eso no sola afecta a los deportistas, lógicamente a los entrenadores y a los padres de familia que han estado apoyando a sus hijos en todo el proceso de preparación, muchos boletos de avión se van a perder.

Los deportes más afectados que tendrían que iniciar el día 16 de junio son la Natación, el Patinaje sobre ruedas y el Hockey, pero también se verían afectados Clavados, Judo y Tiro, si se inicia hasta el 28 de junio. El Atletismo está programado para el 30 de junio, esperamos que para entonces se haya resuelto el problema.

Si de por sí para los atletas de la Baja fue complicado que las autoridades apoyaran para hacer el viaje a Aguascalientes a la competencia del Macro Regional, ahora están con la incertidumbre si van o no van, si se celebran los juegos o no.

Hablando de cosas más positivas, algunos atletas de Baja a pesar de todo pudieron participar en el Nacional Abierto de Atletismo que se celebró del 11 al 13 de junio en Querétaro y teniendo una gran actuación, lograron ganar 10 medallas de las cuales 7 fueron de oro. Alma Pollorena en Disco obtuvo su quinto título nacional en forma consecutiva, mientras que Luz Mariana Castro lo hizo por cuarta vez en la Jabalina, aparte, los hermanos Carreón ganaron oro también, David en Jabalina con su cuarto título nacional y Maritza en los 100 vallas.

Otras medallas de oro fueron para Jorge Luna en salto con Garrocha (su tercer campeonato) Rubí Navarro en salto Triple y haciendo un sensacional 1-2 en el Heptatlón, Lilian Borja y Ale Maldonado que dominaron la prueba en forma contundente.

Otras medallas fueron de bronce por medio de Abraham García y Dana Castro en las pruebas de los 400 vallas. Una de plata de la mexicalense Miranda Vázquez en el lanzamiento de martillo, bien puede considerarse de Baja aunque ella compitió representando a Nuevo León donde reside y estudia.

Aparte hubo destacadas actuaciones como el cuarto lugar de Alejandro Esquer en los 100 vallas y el quinto de Fernanda Medina en los 1,500 mts.

En las carreras locales, estas ya se están reactivando en forma presencial, para muestra, este próximo domingo se llevará a cabo la carrera del Día del Padre de 4 kilómetros organizada por el IMDET, el evento es gratuito y dará comienzo a las 7.00 am en el Parque Morelos. Habrá medidas sanitarias y corredores divididos en categoría, además con horarios diferentes y en dos días que serán los domingos 20 y 27 de junio.