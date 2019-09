En la primera Liga Grande ya figuraba un hispano

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Cuando suena mi teléfono no oigo ‘riiiinng’, sino ‘roooon”.. Trapichito.

Hoy, y mañana son Días del Correo, y el jueves también lo será por exceso de correspondencia.

Mauricio Paulini, de Mexicali, pregunta: “Me dicen que ni la Nacional, ni la Americana fueron la primera Liga Grande. Entonces, ¿cuál?”.

Amigo Chichio: La primera Liga de cualquier categoría que existió fue la National Association, presentada el 17 de marzo de 1871. Y comenzaron a jugar en abril de ese mismo año. Ya un nativo de Latinoamérica figuraba en ese beisbol Mayor, el cubano Esteban Bellán, tercera base de los Haymakers de Troy. Era beisbol de Grandes Ligas por ser el de mejor calidad en el mundo, aún cuando jugaban sin guantes, porque no se habían inventado. Los otros equipos, además de los Haymakers, los Mutuals de Nueva York, los Atléticos de Philadelfia, los Red Stockings de Boston, los White Stockings de Chicago, los Forest City de Rockford, los Forest City de Cleveland y los Kekiongas de Ft. Wayne.

Juan Colmenares, de Caracas, pregunta: “¿No cree que, como Joe DiMaggio estaba casado con Marilyn Monroe eso lo estimuló para alcanzar ese record de más juegos seguidos (56) conectando hits?”.

Amigo y tocayo: Difícilmente. La racha fue en 1941 y ellos se casaron 13 años después, en 1954, y solo durante nueve meses, cuando ya Joe se había retirado del beisbol.

Heriberto Aldama R. de Culiacán, pregunta: “¿La Liga Mexicana del Pacífico acaba de festejar 75 sus años. Pero en 2008 dijeron que festejaban los 50. ¿Es válido que tomen en cuenta la antigua Liga de la Costa, que se fundó en 1944-45?”.

Amigo Beto: Está bien que conmemoren las dos inauguraciones.

Mervin Rincón, de Buenos Aires, pregunta: “Ahora que Major League Baseball ha impuesto sanciones en contra de la Liga Venezolana, para que los jugadores venezolanos con contratos en USA no puedan asistir al torneo local, ¿cómo queda lo de la selección venezolana y su participación en el próximo Clásico Mundial 2021?”.

Amigo Marv: MLB no ha impuesto sanción alguna. Es un asunto involucrado dentro de penalidades presidenciales contra el gobierno de Venezuela. En cuanto al llamado Clásico, muy pocos lo toman en serio y cualquiera puede armar el roster del caso.

Gildardo Paredes F. de Cancún, pregunta: “¿Por qué Babe Ruth, Joe DiMaggio, Mickey Mantle y Ted Williams, no recibieron el 100% de los votos para ingresar al Salón de la Fama?”.

Amigo Gil: Porque hubo varios electores en cada caso, que los consideraron no merecedores de sus votos.

