En la mira

Comentan en el Pueblo Mágico de Tecate que la alcaldesa Olga Zulema Adams Pereyra tiene un tremendo problema a causa de una deuda heredada por pasadas administraciones municipales.

Según dicen que todo se debe al pago de una deuda de aproximadamente 5 millones de pesos por concepto de gasolina, la cual viene desde 2014 y que hasta la fecha no se ha cubierto.

El problema para la Alcaldesa y parte de su equipo de trabajo, según dicen algunos abogados, radica en que ya hay una sentencia en la que se ordena pagar y ya se llegó a las últimas instancias.

Se escucha que fue la semana pasada que, derivado del incumplimiento de la orden de un juez federal, ya hay una carpeta de investigación con número 0203-2019-04066 la cual, según señalan los especialistas, pudieran llevar a la destitución de la Alcaldesa e incluso pena privativa de la libertad.

Además de la alcaldesa de Tecate, Olga Zulema Adams Pereyra, también estarían en problemas el síndico procurador, Gonzalo Higuera Bojórquez; el tesorero municipal, Darío Francisco Javier Rivera Parra; la ex presidenta municipal Nereida Fuentes González; el ex síndico procurador Gerardo Manuel Sosa Minakata, y ex tesorero municipal Juan Manuel Durán Morales.

Habrá que ver qué dicen las autoridades al respecto, ya que si bien las deudas no fueron adquiridas por la actual administración, lo cierto es que el Ayuntamiento debe hacer frente al total de deudas que la ciudad tiene.

Indignación en Ensenada

El fallecimiento del médico de 23 años Mario Cano Arreola y las graves lesiones sufridas por su padre al ser impactados por un joven de 18 años, identificado como Kalit "N", cuando intentaba escapar de agentes municipales al cruzar por un filtro Covid en Ensenada, ha generado una fuerte indignación entre la comunidad.

De acuerdo con la versión de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), a las 19:50 horas del viernes 26 de junio, un oficial adscrito al filtro sanitario de la delegación El Sauzal de Rodríguez reportó que el conductor de un pick up Chevrolet, Alavanche, color guinda, no siguió las instrucciones, pasando a exceso de velocidad por dicho tramo de la carretera Tijuana-Ensenada.

El conductor aceleró la marcha hasta impactarse contra un vehículo marca Renault, Safrane, en el que viajaban el médico y su padre.

Aun antes de que se conocieran las identidades de las víctimas, circularon videos en las redes sociales en donde ciudadanos molestos que presenciaron los hechos mostraban su indignación por la forma irresponsable en la que el conductor de la camioneta intentó escapar de las autoridades sin medir las consecuencias que sus actos tendrían.

No son pocos quienes han mostrado su preocupación porque el presunto responsable del accidente fatal quede en libertad a pesar de las abrumadoras pruebas que existen en su contra.

La administración municipal encabezada por el alcalde Armando Ayala Robles asegura que ya establecieron comunicación con los familiares de las víctimas y con las autoridades estatales encargadas de dar seguimiento y resolución al caso.