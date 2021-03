En esta campaña electoral, discutamos lo importante: El presente y futuro de la ciudad

Hace ya ocho años e incluso tres antes de la Nueva Agenda Urbana ONU Hábitat, el Centro Mario Molina, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y CTS Embarq México (programa de Ciudades del World Resources Institute) publicaron un documento denominado “#Reforma Urbana, 7 propuestas para las Ciudades de México”.

En ese momento, 93 ciudades del país concentraban el 78% de la población contribuyendo, además, el 88% de la producción bruta del país. Este crecimiento poblacional acelerado de las ciudades siguió un modelo en 3D -Distante, Disperso y Desconectadocaracterizado por una expansión desproporcionada, fragmentada y no planificada de la mancha urbana. En los últimos 30 años previos a la publicación, la población urbana de nuestro país se duplicó, pero la extensión se multiplicó por 6. Como resultado de este modelo de ocupación del territorio sin el acompañamiento de soluciones de transporte colectivo y movilidad no motorizada, generó las problemáticas típicas que aquejan a todas nuestras ciudades mexicanas y particularmente a las bajacalifornianas, donde los servicios públicos son ineficientes, costosos y precarios, la vivienda es cada vez más escasa, dependemos excesivamente del uso del automóvil y la administración publica carece de los recursos suficientes para atender los crecientes rezagos y, si no pueden resolver los problemas del pasado, menos los del presente y el futuro de las ciudades. Estamos en un momento que, de continuar la tendencia prevalente en las administraciones publicas locales, nos tendremos que acostumbrar a la mediocridad de los servicios públicos y a una calidad de vida cada día peor.

Por razones tan comunes como estas para el grueso de las ciudades, el documento en cuestión formuló estas 7 propuestas que ocho años después en nuestras ciudades, siguen en lo general, pendientes de atender:

1.- Planear el Territorio. Creación de un

Sistema Nacional Unificado de Planeación del Territorio.

2.- Acercar la Ciudad. Programa para el Desarrollo de la Ciudad Interior que integra y articula políticas y fondos federales orientados a promover el desarrollo de proyectos urbanos en zonas intraurbanas.

3.- Fortalecer lo Metropolitano. Creación de un marco integral de fortalecimiento de la capacidad institucional metropolitana.

4.- Mover la Ciudad. Programa Nacional para la Movilidad Urbana Sustentable, que integra bajo una misma dependencia todos los programas y proyectos de movilidad urbana planeados y financiados por organismos federales.

5.- Revitalizar el Barrio. Programa Nacional de intervención física y social orientada al mejoramiento de zonas urbanas en deterioro en todo México

6.- Reorientar el Financiamiento a la Vivienda. Asociar la asignación de los fondos federales en el sector de la vivienda al cumplimiento de indicadores estrictos de ubicación y calidad de vida de comunidades sustentables.

7.-Innovar en la Ciudad. Creación del Fondo Sectorial “Innovar en la Ciudad” CONACYT-SEDATU, orientado a financiar la investigación, desarrollo y pruebas piloto de iniciativas urbanas.

Así, esta visión que terminó en su momento inspirando al Gobierno Federal para conceptualizar lo que luego sería la Secretaría

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y sirvió para inspirar la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en México, que consolidó estas recomendaciones y los acuerdos de la Nueva Agenda Urbana ONU hábitat de 2016, en nuestro estado y sus municipios es hasta el día de hoy todo esto es letra muerta. Aunque hay la obligación de armonizar las leyes, reglamentos, planes y programas que rigen el desarrollo urbano y la movilidad localmente, esta nueva manera de hacer Ciudad no ha permeado efectivamente en diputados, regidores, alcaldes, académicos, funcionarios, organismos, colegios y ciudadanos; en algunos por su conveniencia propia y en otros por ignorancia e indiferencia; pero así, venimos perpetuando el modelo de ciudad fallido basado en crecer desmedidamente la mancha urbana y depender del uso del automóvil privado para nuestras necesidades de movilidad.

Es hora de que estos temas torales se coloquen en la agenda de discusión de los partidos y los candidatos y es hora también de una profunda reforma urbana en nuestro estado y municipios que nos permita hacer lo correcto para revertir la tendencia negativa en la calidad de vida de nuestras ciudades.

* El autor es arquitecto tijuanense, pro ciudades compactas