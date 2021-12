En busca de un mejor año

Deseo a todos que este sea el último año nuevo de pandemia. Entramos al año 2022 con incertidumbre.

No es un bonito ambiente como para festejar, sin embargo, hay que hacerlo. Es el cumpleaños de la humanidad, cada año nuevo todos cumplimos un año más vivos, difícil será escapar mentalmente de las pérdidas. Hay que darle la espalda a la pandemia en los momentos colectivos de alegría, pero no en las medidas sanitarias.

Me asombra haber visto tanta gente a lo largo del año que pareciera que no hay pandemia, o por lo menos no está en sus prioridades. No fue gente necesariamente optimista, simplemente negadora. Finalmente, este año nuevo es menos peor que el anterior, hasta vemos el desarrollo de fármacos eficaces para prevenir un Covid19 grave.

Acaban de lanzar al mercado dos fármacos aprobados por la FDA, sigue Pfizer a la cabeza en innovación, esto cambiará las cosas para bien. Complicada la compra de vacunas, significa participar en una rebatinga a base de dinero y relaciones diplomáticas, quedando casi todo un continente sin vacunar (África). Vemos todos los días la diferencia entre contagiarse vacunado, o no.

La producción de vacunas tendrá que aumentar mucho más si cada cierto tiempo hay que ponerse un refuerzo, hasta ahora vamos como a una vacuna cada seis meses. En el año 2022 se tendrá la mitad de posibilidad de entrar a un hospital por Covid en comparación con el 2021, pero habrá mucha más posibilidad de contagiarse.

Lo vemos en estos días de vuelos que se cancelan por contagio de la tripulación, se contagia tan rápido como el sarampión, dicen los expertos. Los hospitales empiezan a tener contagios de su personal, de nuevo. El año venidero, será el año de Ómicron, si llegara una nueva variable más contagiosa sería de pavor. Los de la tercera edad son los más vulnerables ante esta variante, es la fecha que no sabemos qué tanto. No sabemos si el refuerzo nos protegerá más allá de un trimestre, yo aplaudo la respuesta gubernamental, no podemos pedir más.

No podemos resolver el rezago en el sistema de salud más rápido, hay que reconocer que estaba muy mal, ahora simplemente está mal. Me asombra el odio al doctor López-Gatell, yo lo aplaudo. Disfrutar colectivamente es una necesidad humana.

Olvidarse por un momento, sin emborracharse, lo que nos está tocando vivir. Un borracho infectado puede contagiar a mucha gente.

A celebrar el año nuevo, hasta en las guerras se celebra. Deberíamos, solamente, tener una pequeña reunión, en un lugar bien ventilado, aunque haga frío. Si nos portamos bien merecemos un mejor 2022, celebremos dentro de un año, ganándole hoy terreno a la pandemia.

*- El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana..