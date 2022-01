En Picada y sin Escalas

Malhaya la hora en la que desperdició la enorme oportunidad de haber construido un gobierno sensible que atendiera a los más desprotegidos atacando las verdaderas causas generadoras de su condición, no a través de políticas populistas, estériles y por ende costosísimas para el país; los países que generan oportunidades para su gente tienen claro que ésta es sólo posible a través de la inversión en capital que detone la generación de oportunidades económicas a través de reglas claras en el derecho de propiedad, así como la preparación de su gente por medio de sistemas educativos de calidad comprometidos con modelos integrales que no sólo formen técnicos y profesionistas de clase mundial, sino ciudadanos éticos, proactivos y comprometidos con su entorno.

La cancelación del Aeropuerto Internacional, la Refinería de Dos Bocas, el proyecto del Tren Maya, la cancelación de las rondas de inversión en aguas someras y el rescate de PEMEX, invirtiendo 16 mil millones de dólares cuando su deuda asciende a 10 veces ello, serán un lastre enorme para las finanzas públicas; ahora sabemos puntualmente del costo que tendrá la implementación del aeropuerto de Santa Lucía, prácticamente el mismo que el NAIM, pero con la salvedad de que éste último era pagado por los particulares a través de la colocación de bonos y emisiones privadas descontando los flujos futuros por recibir. Dos Bocas es una verdadera estupidez, nuestro país no puede refinar crudo pesado, es altamente costoso, venderlo al exterior es un negocio con márgenes altísimos que perderemos por generar gasolinas caras y que dejarán al estado mexicano centavos, que bien podrían haberse realizado con la reconversión de las actuales refinerías, uff con razón el obtuso del presidente piensa que hacer gasolinas es tan fácil como hacer jugo de naranja cuando se tienen naranjas.

Hace dos años estuve unos días en Yucatán por lo que tuve la oportunidad de recorrer gran parte del estado; créame, ya quisiéramos tener la mitad de sus carreteras, lo que la Península requiere no es un tren que costará miles de millones para transportar a algunos cientos de turistas diariamente, lo que esa región demanda urgentemente es educ ación de calidad que le permita a los ciudadanos prepararse y con ello estar a la altura de las competencias que la modernidad demanda para la instrumentación de procesos competitivos; por ello es un crimen mayor que éste gobierno haya dado muerte a la reforma más trascendente de los últimos años: la reforma educativa.

La CENTE ha asesinado a maestros que en Oaxaca decidieron no parar y seguir dando clases mientras la Coordinadora chantajeaba, como año con año, al gobierno estatal exigiendo plazas y dinero, son los mismos “maistros” que han tomado carreteras y paralizado estados, que poco les importan sus alumnos y la calidad de la enseñanza, quien diga que la reforma educativa era laboral miente y engaña, los sindicalizados tenían segura su plaza, nuestro país no tiene futuro cuando su presidente valora más los votos que la educación de sus habitantes.

Tenemos un líder que miente sin remordimiento alguno, con una visión torpe, de muy pobre calidad, y que no entiende cómo se debe competir en el mundo, malhaya la hora en la que la caída es en picada y sin escalas, ahora el enemigo es el INE, de continuar con ello el retroceso será dramático.