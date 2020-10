En 4 días 4 grand slams Y Vizquel no me contesta

“Cuando los hijos crecen ya no son de uno… Yo tengo cinco y no me queda ninguno”… J.V.

-o-o-o-o-

La Pregunta de la Semana.- El primer contrato de Grandes Ligas firmado por Babe Ruth fue el de 1917, con los Medias Rojas. ¿Cuánto le pagaron por esa temporada?

La Respuesta: $ 3,500 dólares.

Infórmense.- ¡Qué cómica ha dado “El Universal” de México!... Cuando informan del caso Omar Vizquel-Blanca García, publican, tanto en el titular como en el texto, que Vizquel ESTÁ en el Hall de la Fama. Irresponsabilidad galopante de quienes escriben del deporte en ese periodicucho, porque lo elevaron ellos.

El caso Blanca-Omar.- Por cierto, hablé por teléfono con Blanca García, aún de Vizquel. Me dijo que vive en un refugio, en El Paso, Texas, porque no tiene casa ni comida. A Vizquel lo llamé varias veces a tres números que tengo suyos, más otro que me dio un compañero mío, y no contesta. Además, lo que dijo en Twiter no tiene nada qué ver con las acusaciones, que son muy graves. Y no me lo dijeron, tengo todos los documentos del caso. Son numerosos, contundentes, lamentables.

-o-o-o-o-

“Mi esposa es como los seguros de vida… Mientras más vieja, más dinero me cuesta”… Joseph McKadew.-

-o-o-o-

Rareza.- Si se revisan las estadísticas de John Miller, primera base y outfielder, se encuentra que sacó solo dos jonrones en su carrera con Yankees y Dodgers, 1966-1969. ¿Y cuál es la rareza? Pues, John es el único en la historia con jonrones solo en su primero y en su último turnos al bate, dos en total. Paúl Gillespie también sacó jonrones en el primero y el último turnos de su carrera, pero no fueron los únicos, disparó seis en total. Ahora, los que han disparado cuadrangulares en su primer turno han sido 130 y quienes lo han logrado en el último viaje al home, 58…

Curas muy agresivos.- Agreguen a la lista de los records que parecen imposibles de alcanzar, el que acaban de imponer los Padres, de grand slams en cuatro juegos consecutivos. Comenzaron el lunes frente los Rangers. Fernando Tatis hijo la sacó con tres en bases. El martes fue Wil Myers, el autor del estacazo productor de cuatro carreras. Manny Machado siguió la racha, y la cerró Eric Hosmer. En vez de San Diego, son Slam Diego…

Bolazo sobre nalga.- Hace unos años, cuando un pitcher le pagaba un pelotazo a un bateador, la reacción era, ¡a lo macho!, demostrar que no le había dolido, que estaba por encima del hecho. Y menos se demostraba dolor o disgusto, si el golpe era en una nalga, el área donde se siente menos dolor en estos casos. Pero Ronald Acuña armó un escándalo cuando le dejaron caer una recta sobre la nalga izquierda… ¡Tiempos modernos, dirá él!...

-o-o-o-

“El beso, si es de amor, tiene que ser apasionado hasta que eche humo”… La Pimpi.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.