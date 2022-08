¿Emprendimiento o emprendedurismo?

Esta es una columna corta y no me iré por las ramas, debo sacarlo de mi ronco pecho porque estoy cansado de escucharlo y, en algunas ocasiones, obligado a tener que corregir en público porque es y se escucha pésimo: ¡no se dice emprendedurismo ni emprendedurías, lo correcto es utilizar la palabra emprendimiento! Ya, lo dije.

Las primeras, emprendedurismo o emprendedurías, son una pésima traducción del vocablo inglés “entrepreneur” que el diccionario Webster define como aquella persona que organiza, administra y asume los riesgos de un negocio o empresa. Una definición muy similar, pero aplicada al castellano, lo define el diccionario de la Real Academia Española (RAE) como “emprendimiento”, la acción y efecto de emprender. ¿Y qué es “emprender”?

La misma RAE lo explica: acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro.

Por un momento pensé que estaba loco o que la intolerancia me ganaba, pero me di cuenta que no. Resulta que hace unos años se editó el Glosario de Inversión de Impacto, una iniciativa para fomentar una mejor comunicación entre los integrantes del sector económico, algo así como una base común de lenguaje facilite el diálogo, entendimiento y colaboración con otros sectores globales. En este magífico glosario se define claramente lo que expresé en párrafos anteriores: “emprendedurismo es una mala traducción del inglés entrepreneur”, se dice emprendimiento y punto.

Este documento fue publicado por Ashoka, Aspen Networkd of Development Entrepreneurs (ANDE), Factual y Promotora Social México, en el 2014 y también despeja dudas sobre otras grandes confusiones en conceptos muy utilizados del mundo emprendedor como: incubadora, posicionamiento, intraemprendedor, ganar-ganar, innovación, entre otros.

Ahí está, una colaboración corta pero que era solicitada por muchos; justa y necesaria.