No importa si conoce o no tan inusual palabra; aquí, lo importante es que usted esté o haya estado empadrado. Se lo explico, empadrarse es encariñarse en exceso de su padre. Por mi parte, mi niñez y adolescencia las viví empadrado.

Después, en mi juventud y madurez el amor se trasformó en profunda admiración. Por un extraordinario comerciante que se anticipó a los tratados de libre comercio y supo negociar con ventaja con estadounidenses, japoneses e italianos en el ramo médico-dental.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Con la balanza a favor de mi padre, don Lorenzo fue una persona de grandes virtudes; y, como cualquier otro, con algunos errores y debilidades.

Para dimensionarlo, le cuento que mantuvo y dio los medios necesarios para que tuvieran estudios universitarios o equivalentes diez hijos. Yo, soy el séptimo ubicado en la tercera tercia: Tres varones los mayores, tres mujeres las que siguen, tres hombres donde me encuentro y la más pequeña que abolió las tercias.

Usted se imagina doce a la mesa (incluidos mis padres), sentado en el lugar de “pásame”. “Pásame la sopa, el guisado, el agua de limón, los bolillos o las tortillas”. Pues a mí me tocó ese lugar por años…

Creo que por ello soy una persona compartida y solidaria. Quien, además de disfrutar aquellas comilonas, aprendió a no poner los codos sobre la mesa, a no sorber y a pedir las cosas por favor. Y, claro, a comerme todo sin desperdiciar considerando que hay muchos que no tiene que comer. ¡No me diga que a usted no le dijeron lo mismo!

Ahora bien, lo que más le agradezco a mi padre es que fomentó en mí el espíritu de lucha y perseverancia. Como él, jamás me doy por vencido.

El único vicio que heredé de mi padre fue comer chocolates en exceso sin el más mínimo remordimiento.

LA PALABRA DE HOY: EMPADRARSE

Del latín 'pater' con el conocido significado de “jefe de familia” también se relaciona con los conceptos de “patrono, defensor, protector”. De ella se derivan las palabras patria, patricio, patriarca, patronímico y, por supuesto, empadrado…

El diccionario de la Real Academia de empadrarse, dice: “Encariñarse con exceso del padre”. Y yo complemento que es un verbo pronominal -que por ello- se conjuga con pronombres: yo me empadro, tú te empadras, él se empadra…

DE MI LIBRERO: PATRIMONIO

Libro-homenaje que Philip Roth escribió a la muerte de su padre, Herman Roth, quien falleció a los 86 años, casualmente la misma edad en la que murió el mío, don Lorenzo.

Así describe el autor la partida de su progenitor: “Voy a tener que dejarte ir, papá” quien agonizaba inconsciente y ya no podía oírle. Pero, que seguía luchando por su vida: “Morir cuesta trabajo, y él era un buen trabajador” escribió cuando finalmente expiró.

Aquel padre fue muy demandante, a tal grado que le exigía a su hijo, quien ejercía un gran poder editorial, que publicara lo que escribían sus compañeros del asilo. Un libro que no tiene ni un gramo de ficción, ya que es fiel autobiografía de un hombre que sin duda vivió empadrado.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.