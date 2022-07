Email marketing: Estadísticas 2022

A pesar del auge de las redes sociales, el email marketing (estrategia de marketing por correo electrónico) sigue siendo una de las formas más efectivas de comunicación con la audiencia. ¡Ojo! no es un proceso opcional, es una necesidad para todo tipo de negocios sobre todo para aquellos que operan en línea.

Cuando se realiza correctamente, el email marketing puede ayudar a una empresa a aumentar las ventas, el tráfico y maximizar las ganancias. Hoy por hoy es uno de los canales más efectivos

Es imposible ignorar los hechos sobre cuán efectivo es el email marketing: por cada 1 dólar gastado, se obtiene un retorno promedio de 44 dólares. Números impresionantes como ese son la razón por la cual centrar sus esfuerzos de marketing digital específicamente en el email marketing, ya que es imprescindible para administrar un negocio en línea exitoso

Aquí un resumen de las estadísticas del e-mail marketing:

1.- En promedio, el email marketing tiene un ROI de 4400%. (OptinMonster)

2.- Los correos electrónicos de bienvenida tienen una tasa de apertura promedio del 82%. (Get Response)

3.- El 91 % de los usuarios de correo electrónico se han dado de baja de un correo electrónico de la empresa al que se habían suscrito previamente. (HubSpot)

4.- Cada año se envían y reciben 102,6 mil millones de correos electrónicos, y ese número va en aumento. (OptinMonster)

5.- El 49% de todos los correos electrónicos se abren en dispositivos móviles. (IBM)

6.- El 54% de todos los correos electrónicos se clasifican como spam. (Statista)

7.- Los usuarios de dispositivos móviles se involucran menos con los correos electrónicos que los usuarios de tabletas yPC. (Impact of Mobile Use on Email Engagement)

8.- El 74% de los especialistas en marketing dicen que lapersonalización dirigida aumenta la participación del cliente(Econsultancy)

9.- El 95 % de las empresas que utilizan la automatización demarketing aprovechan el email marketing. (regalix)

10.- Los correos más abiertos relacionados con aficiones,con una tasa de apertura del 27%. (HubSpot)

11.- El 49% de los consumidores dicen que les gustaría recibir correos electrónicos promocionales de sus marcas favoritassemanalmente. (Estatista)

12.- Los correos electrónicos personalizados obtienen tasasde transacción 6 veces más altas, pero solo el 30% de las marcaslos usan. (Experian Marketing)

13.- El 60 % de los consumidores se suscribe a la lista de unamarca para recibir ofertas y mensajes promocionales. (MarketingSherpa)

14.- Enviar 3 correos electrónicos de carritos abandonadosda como resultado un 69% más de pedidos que solo un correoelectrónico, lo que lo ayuda a reducir el abandono de formularios de pedidos. (Onminsend)

15.- El 50% de las pequeñas y medianas empresas utilizan susoftware de automatización de marketing para enviar campañas de secuencias de correo electrónico. (Statista)

16.- Cuando se les preguntó sobre el RGPD, el 88 % de losconsumidores que están dispuestos a compartir informaciónpersonal quieren transparencia sobre cómo se usa. (DMA)

Además, más de la mitad de nosotros incluso revisamosnuestro correo electrónico antes de hacer cualquier otra cosaen línea. (OptinMonster).

Ahora la pregunta del millón: ¿Quéherramienta de e-mail marketing utiliza su empresa?, yo usoMailchimp y ActiveCampaign, búsquenme y conversemos.