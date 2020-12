Muy temprano, en las redes sociales, circuló la noticia del fallecimiento de Eloy Morales, muerte que lamentaron quienes fueron apoyados por quien se dedicó desde hace tiempo a la lucha social.

Eloy fue, abanderado por el Partido Acción Nacional, Regidor presidente de la Comisión de Juventud y Deportes, en una de las administraciones azules, como se identifican los simpatizantes de ese partido.

En el ambiente del deporte, pocos eran quienes conocían a Eloy, pero a base de trabajo, poco a poco se fue identificando con quienes realizan diversas actividades físicas.

Durante su gestión, Eloy hizo de todo, hasta dándole a los pedales, participando en uno de los paseos Tijuana-Rosarito, que promovía el campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas, hoy Facultad de Deportes.

Ese evento ya no se hace, pero fue copiado por la industria maquiladora, con el mismo formato, con éxito, ya que, en verano, terminar en la playa y la fiesta, atrae a los pedalistas. Morales buscó promover, como requisito para ser director del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana, primero haber ocupado la regiduría que tuvo a su cargo.

Nosotros siempre pensamos que tenía que ser lo contrario, primero el Imdet y luego la regiduría.

De hecho, es el caso de Yolanda García Bañuelos, quien fue subdirectora y directora de la paramunicipal del deporte, antes de llegar a la regiduría de juventud y deportes.

También en administraciones panistas, Eloy fue parte del Indivi, donde empezó a apoyar fuertemente a la gente más necesitada.

En los últimos meses, parecía que andaba en campaña, se reunía con mucha gente de las zonas más alejadas, aunque nunca pudimos saber la bandera del partido político.

En nuestra opinión, Eloy fue un buen hombre y que descanse en paz.

Y ya que apuntábamos de la paramunicipal del deporte, anunciaron que las instalaciones permanecerán cerradas los días 25 de diciembre y primero de enero.

Serán el Crea y las unidades deportivas Tijuana, Gran Tenochtitlán y Reforma las que cerrarán sus puertas esos días.

A pesar de que en Baja California estamos en semáforo rojo, el Imdet permite el ingreso a esas instalaciones, en la mañana y en la tarde, aunque sólo a las pistas y trotapistas.

Este año, obviamente, no habrá el evento Corre, Santa, Corre, que promovía Carlos de los Ángeles en la emblemática Avenida Revolución, el último evento atlético del año.

Y es que el Indetito dejó de hacer los Últimos 5K del Año, competencia que tuvo mucho éxito, implementada durante la presidencia de Jorge Astiazarán Orcí y Komar Rivera Fernández en la dirección del Imdet.

Y que recordamos, tampoco estaba contemplada en el calendario 2020 de eventos atléticos, cancelados la mayor parte a causa de la pandemia que azota al mundo.

Y la cancelación de los eventos fue la causa de la aparición de los eventos virtuales, que hicieron ganar una buena cantidad de billetes a los “promotores” que aprovecharon la ocasión.

Porque en la mayoría de esos eventos virtuales, por no decir que en todos, se cobraba la inscripción, nada barata y los “promotores” se ahorraban todos los gastos que había que hacer con la logística.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, no pasa nada si no hay celebración navideña, quédense en casa, cuidándose, lavado de manos y gel antibacterial, pero si tienen la urgencia de salir de casa, usen, mínimo, cubreboca y guarden la sana distancia, hay muchas reuniones por venir y vida, solo una.