Ellas levantan la voz

El 8 de marzo es el día internacional de la mujer, por tal motivo y por la violencia que se ha generado contra ellas, habrá una serie de manifestaciones a lo largo y ancho de México. Ellas saldrán a la calle, cientos, miles, tal vez millones de ellas, llevarán pancartas, harán pintas, gritarán consignas y bailarán cantando consignas contra los agresores de este género.

En lo personal apoyo y he apoyado a las mujeres a lo largo de mi vida personal y profesional, en mi casa está mi esposa y tengo dos hijas y una nieta. Yo tuve una excelente relación con mi madre y en casa, cuando era soltero y vivía con mis padres, jamás vi una agresión de mi padre hacia mi madre.

Ahora son tiempos diferentes y este domingo saldrán a las calles a levantar la voz, todos debemos escucharlas, habrá quienes se escondan para no verlas ni escucharlas, pero ahí están exigiendo respeto. Por supuesto que recibirán críticas de muchos hombres y mujeres, porque hay muchos grupos, principalmente religiosos, católicos, que están en contra de estas manifestaciones y de lo que ocurrirá el lunes, un día sin mujeres o el nueve nadie se mueve.

Esta semana, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez grabó un video donde critica a las mujeres que se van a manifestar, así como aquellas no van a hacer nada el lunes nueve, principalmente a las organizaciones del pañuelo verde, de las que dijo que son promotoras del aborto: “entre ellas la razón principal, que las organizadoras de este día y los otros días de desorden, es que son esas de pañoleta verde, que son partidarias y promotoras del aborto, pagadas y organizadas desde afuera”. En él, el cardenal hace mención que el 88% de los homicidios son cometidos a hombres y solo el 12% son mujeres.

Por supuesto que no veremos a la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller del brazo de mujeres violentadas o madres a quienes les mataron a sus hijas. No, López Obrador ha demostrado una molestia por todos estos colectivos que se manifiestan y se manifestarán para exigir seguridad para las mujeres, cosa que no ha cumplido el de Macuspana, de hecho, está furiosos por cómo lo trataron sus paisanos.

A López Obrador es vender los cachitos de lotería de lo que iba a ser la rifa del avión presidencial, cosa que se le frustró y ahora, con la imagen del avión, pretende colectar 3 mil millones de pesos ¿y las mujeres asesinadas? Lo importante no es resolver los feminicidios, es vender los cachitos de lotería.

Este domingo regresarán los discursos de las feministas, pero con más datos, más crudos, más exigentes, más críticos, más dolientes, más sinceros. Espero lleguen de verdad a quienes va dirigido, que los haga cambiar y rectificar sus actitudes con las mujeres. Quiero que el mensaje llegue a todas estas bestias que atacan a niñas desde recién nacidas hasta adolescentes, las violan, las prostituyen, las matan.

Estaré pendiente de todo y espero que tú también, el lunes veremos solas las calles de mujeres, bueno, al menos eso se pretende, sin embargo, la industria maquiladora en esta frontera tiene a miles de mujeres en sus empresas, miles de obreras que son a veces vejadas, rebajadas, insultadas, tal vez violadas y como en Ciudad Juárez, asesinadas. Ellas, al parecer, sí irán a trabajar, la producción no puede parar, tal vez falten algunas a las que se les descontará el día, pero la mayoría irá a trabajar.

Las mujeres policías, ministerios públicos, enfermeras, doctoras, dentistas, entre otras harán falta, o ¿trabajarán el lunes? No lo sé, pero es un movimiento muy importante que podría trascender en nuevas leyes y comportamientos de esta sociedad que las ha maltratado por un machismo difícil de erradicar.

* El autor es periodista independiente.