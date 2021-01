El verdadero peligro para México

Algunas opiniones críticas, llevan años, diciendo que el líder de la Cuarta Transformación es un verdadero peligro para México. Unos mexicanos estarán de acuerdo y otros no. Por lo visto, los que están de acuerdo, fueron los que no contaron con el voto en las pasadas elecciones presidenciales: y supuestamente no están de acuerdo, quienes votaron por esa nueva filosofía. Ese tema se los dejo a los supuestos expertos, de uno y otro bando, para que con hechos y no cuentos, nos digan si es o no es verdad. El problema es que, con tantas mentiras que dicen todos, ya no se sabe lo que es cierto.

Lo que sí sé, es quienes son los que, a mi juicio, si son los verdaderos peligros para México, destacando en primer lugar los mexicanos que no hacen nada a favor de la sociedad, pero si exigen servicios como si trabajaran o como si aportaran algo. La gente indiferente es la más nefasta porque con su actitud, permite que las balanzas económica, social y política, tiendan para un lado que, a veces, la mayoría no desea. Otros peligrosos, son los que solo critican desde su i Phone y desde su sofá, hablando mal de quienes ellos piensan que hacen las cosas mal, y aplaudiendo lo que según ellos hacen bien sus simpatizados. Estos fanáticos no son de fiar.

Otros tremendamente malignos, son los que se dedican a

hacer memes a favor o en contra de quien les paga, simpatizan o antipatizan; promoviendo en las redes, falsas visiones de las cosas, confundiendo a los cibernautas, engañando mas a los ignorantes, y promoviendo un enfrentamiento que cada día destroza más la cohesión social. Otros peor aún, son los que se dedican a compartir y difundir esos memes. Son gente inútil, incapaces de armar unos buenos o malos discursos, a favor o en contra de alguien, porque no tienen esas capacidades, y no tienen mas remedio que copiar lo que otros hacen. Estas personas solo distribuyen la discordia entre los mexicanos.

Otros grandes peligros para México, los estamos viendo ahora, con la pandemia del Covid19. Son la gente que no cree, simplemente porque lo dicen ellos. Son la gente que dice que es un complot mundial de las grandes potencias, y por eso no hay que hacerle caso. Son los tontos que dicen que no se contagian y entonces andan por todas partes sin las precauciones necesarias, exponiéndose al virus, exponiendo a sus familias y o contagiando a los demás.

Y ahora, estamos viendo un grupo más ahora con las campañas políticas de este año 2021. Son los que salieron de la administración pública por hacer mal las cosas, pero regresan sin remordimiento de lo que hicieron, y con anuncios como si hubieran hecho el mejor gobierno en la historia de México. Son los que solo pueden hablar mal de sus oponentes.

Unos dicen que todo es culpa del gobierno. Yo digo que no, que es culpa de todos.

*El autor es asesor administrativo, presidente de Tijuana Opina y coordinador de Tijuana en Movimiento.