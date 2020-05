El turismo y la tecnología

Hace un par de años asistí a un evento organizado por la Secretaría de Turismo, ahí conocí a Fernando Olivera, en ese entonces titular de la Secretaría de Turismo en Guanajuato; el año pasado asistí al congreso nacional de la asociación mexicana de mujeres empresarias Amexme, y ¡oh sorpresa! Una de las conferencias estaba a cargo de Fernando, pero ahora titular de la Secretaría de Turismo ¡de Tamaulipas! Interesante…

Empezó su participación, al mismo tiempo que mi cerebro cuestionaba “¿cómo le va a hacer para activar el turismo en Tamaulipas?” Digo, es algo que cualquiera se está cuestionando en este preciso momento ¿se imagina usted planeando unas vacaciones a nuestro hermano estado de Tamaulipas? Tan bello México y tan enfermo de violencia que está...seguí escuchando al Sr. Olivera.

Él explicaba todas las bondades que tenía Tamaulipas, frontera, playas, “tiene todo menos nieve” ¡Cof! ¡Cof! En Sonora si tenemos...jeje.. sigo...de repente nos empieza a contar su experiencia con el festival del globo de León, Guanajuato; el asunto era que los empresarios de ese Estado se quejaban amargamente de que ese festival no les era rentable, que era mucha gente pero que no traía ningún beneficio ¡es más! Habló ahí mismo del turismo como plaga ¿usted ha escuchado de esto? Le explico rapidito, hoy con Air B&B la app que convierte cualquier cuarto o casa en alquilable, bueno, leí que en Ibiza y Barcelona ya los turistas son considerados tóxicos, imagine que en Ibiza todas las casas y departamentos de particulares están en renta para el turismo, al gente que trabaja ahí ¡no tiene donde rentar! Porque todo está disponible para el turista, los locales ya están resintiendo a las visitas… bueno algo así se estaban quejando en León.

Fernando, perdón el Sr. Olivera (igualada) utilizó una estrategia de ‘geofencing’ es decir, tecnología aplicada al marketing, ‘mapeó’ a los turistas mediante geolocalización para saber el recorrido durante el festival del globo, presentó un mapa interactivo y por horas, en ese momento creo que hasta el ojo vidrioso se me puso, estaba yo extasiada, esa es la palabra: el gobierno usando tecnología aplicada al marketing haciendo WiFi tracking -OH POR DIOS- ¿utilizarían WiFi? ¿NFC? Mis ojos bailaban de un lado a otro y levanté la mano ¡si! Lo interrumpí “¿qué tecnología utilizaron?” Muy amablemente me contestó, aún cuando fue de sorpresa, la verdad es que cuando algo me interesa de esa forma mi hambre de información es más fuerte y pregunto, si lo lees Fernando, my apologies.

Se les dió la respuesta que esperaban los empresarios con información real, la derrama económica de dicho festival iba a parar -literal, a estacionarse- con los empresarios que se quejaban.

No hubo sesión de preguntas y respuestas por el tiempo, pero yo corrí a sentarme enseguida de él durante lo que restaba de la siguiente conferencia (estoy en el consejo, como los alebrijes de la nahuala ‘tengo powers’), me presenté y lo felicité por su presentación y le pregunté “ dime cómo piensas hacer para reactivar el turismo en Tamaulipas” y ¿que cree? Me respondió, de verdad es un gusto ver a una persona en el gobierno haciendo las cosas bien, tomando decisiones con información y utilizando la tecnología, no me queda más que invitarlo a un bacanora de mi bella Sonora.

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro

de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias