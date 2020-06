El trece de la suerte

La semana pasada le dedicamos el espacio a habla del libro de Omar Vizquel, en particular a la página en donde explica que eligió usar el número trece en su uniforme por la admiración que sentía desde niño y aún mantiene hacia David Concepción, añadiendo que en Venezuela la combinación del uno y el tres no está ligada a la mala suerte.

En Toros de Tijuana, Vizquel es la tercera persona en utilizar el trece en su espalda, ya que lo portó en las dos semanas de pretemporada que sostuvieron en Tempe, Arizona, durante las dos primeras semanas de marzo.

El ex parador en corto sucedió en el cargo de manejador a Óscar Robles, quien fue el segundo en portar el trece en la historia del club fronterizo y la razón del tijuanense para portar esos dígitos fue precisamente la admiración que sentía por Omar Vizquel.

A nivel Grandes Ligas, Robles tuvo dos ídolos que trataba de imitar en su forma de jugar y estos fueron Roberto Alomar que utilizaba el 12 y Omar Vizquel con el 13. Cuando el tijuanense firmó como profesional y tuvo la oportunidad de jugar en México usó el número 12 en Oaxaca con Guerreros, perro cuando lo movieron a Diablos Rojos ese número ya estaba ocupado, entonces pidió el 13.

Robles recuerda que Gabino, el “Clubie” de Diablos Rojos le dijo que no le recomendaba ese número porque, según él, era de muy mala suerte. Lejos de atemorizarse o hacerlo cambiar de opinión, el joven tercera base le dijo “Eso me gusta, me gustan los retos buenos, si dicen que es de mala suerte yo lo voy a hacer de buena suerte” y así fue como empezó a utilizar el 13 como un homenaje a Omar Vizquel y se quedó con él a lo largo de su carrera en el beisbol mexicano, tanto en verano como en invierno.

Sin embargo, cuando llegó a Tijuana en 2015 el número 13 ya estaba ocupado por Héctor Hernández, quien fue el primero en portarlo con los colores de Toros.

La semana pasada platiqué con el jugador de cuadro veracruzano para conocer las razones del trece en su espalda y, lo que son las cosas, cuál va siendo mi sorpresa que la “Vieja” me informó que utiliza ese número por la admiración que le tenía y mantiene por Óscar Robles y Omar Vizquel.

Me dijo que de niño lo veía jugar a Omar Vizquel y luego cuando él fue firmado por Rojos de Águila le tocó ver un duelo de su equipo contra Diablos Rojos donde ya jugaba Óscar Robles, de quien admiraba su forma de batear y eso le hizo pedir el número trece.

En la campaña 2014 Hernández fue el portador del trece, pero para 2015 llegó Óscar Robles a Tijuana y fue el momento de tomar una decisión.

“Por su jerarquía, por su nombre y por respeto, ay que uno ha jugado y sabe manejarse de esa manera, le pasé el número trece al gran Óscar Robles, quien me motivo de joven, sin él saberlo, a utilizar ese número”, comentó Héctor Hernández.

Robles se refirió de la misma manera en relación a ese episodio de su llegada a Tijuana.

“Cuando tuve la dicha de llegar a Tijuana, el número trece lo usaba Héctor Hernández y un buen gesto de él, porque él sabía que me gustaba usar el número trece y me lo concedió y él utilizó el 93 en ese 2015”, explicó el tijuanense.

Pocos equipos utilizan el número trece, pero desde el 2014 en Toros de Tijuana ha estado siempre ocupado con Héctor Hernández, Óscar Robles y Omar Vizquel.

Cuídese mucho.

Buen día, es martes; que hoy le vaya bien.

Goodbye Horses!!