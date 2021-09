En el chútale, en los eventos mundiales, el objetivo de la selección mexicana ha sido siempre llegar al quinto partido, con posibilidades de conquistar el título. Es algo que, seguramente, no se dará, máxime que en los mundiales aumentaran el número de equipos, aunque los fanáticos al panbol siguen soñando con ese quinto partido. A los Toros de Tijuana, que lograron la corona de la Zona Norte, en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol, a costillas de los Mariachis de Guadalajara, se les ha dificultado sacar el tercer out y es ahí cuando les caen encima los Leones de Yucatán, con quienes están disputando la Serie del Rey. Estos Apuntes los tecleamos antes de que iniciara el cuarto partido, que no se pudo hacer el viernes por la noche y lo pasaron para el sábado y de ser necesario, también jugarán el domingo. Mencionamos “de ser necesario”, porque los Leones vinieron al estadio del Cerro Colorado a ganar los dos primeros encuentros de la Serie del Rey y en su casa y ante su público, se llevaron el tercero. Y el daño lo han hecho los Leones, ya con dos outs, con batazo de cuatro estaciones. En el primer juego de la Serie del Rey, el que la puso a viajar fue el receptor Sebastián Valle, batazo que, a la postre, fue determinante en el primer triunfo de Yucatán. Un cuadrangular con las bases llenas, también con dos outs, de Yadir Drake, guio al conjunto de Yucatán a la victoria en el segundo cotejo. En Yucatán, en el tercero de la serie, fue un encuentro muy cerrado, que lo decidió el Pepón Juárez con batazo de cuatro estaciones, con un compañero en los senderos. Y si, ya había dos outs en la pizarra. El bullpen de los Toros está catalogado como el mejor de la LMB, pero el equipo no ha llegado a la sexta entrada con ventaja, que es cuando empiezan a trabajar los relevistas. Por ejemplo, en el 2-0 del tercer juego, el cuadrangular del Pepón fue en el mismo primer inning y el resto del encuentro, el pitcheo de los Toros colgó argollas. Tuvieron que pasar tres partidos de la Serie del Rey, para que el alto mando de los Toros hiciera cambios en la alineación. En el line up del partido que se pospuso, el lugar de Ricky Álvarez lo tomó Peter O´Brien, máximo jonronero de los Toros en la temporada regular, pero también el que más veces fue ponchado. Con sus 16 palos de vuelta entera, O´Brian aparece en el top de este departamento en la temporada regular. Temprano, el sábado, dieron a conocer la alineación de Tijuana, a la que regresó Álvarez y nuevamente se fue al pino O´Brian. En mala se le mojó la pólvora al cañón de Gabriel Gutiérrez, el Nini, que estaba convertido en una máquina de dar hits en las series con Rieleros de Aguascalientes, Acereros de Monclova y Mariachis de Guadalajara. Después de permanecer como tercero en el orden de bateo, lo bajaron a sexto, en los ajustes que se hicieron, con la intención de alargar la Serie del Rey y traerla de regreso al Chevron. Repetimos, los Apuntes los enviamos temprano, antes de que iniciara el partido, los Leones pudieron haber completado la faena de orejas y rabo, que los Toros sigan con vida y haya juego dominical, lo que nos gustaría. Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, sigan cuidándose, cubreboca, gel antibacterial y sana distancia, aunque estén vacunados y los que no, por renuentes, quédense en casa.