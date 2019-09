El salario mínimo no es un indicador confiable del ‘deterioro económico social’

En el discurso que pronunció ayer en Mamantel (Campeche), el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los salarios mínimos: “Me puse a investigar cuánto era el salario mínimo en Guatemala, Honduras y El Salvador, y me llevé la sorpresa de que el salario mínimo en esos tres países centroamericanos es del doble de lo que es el salario mínimo en México. Fíjense en qué niveles estamos de deterioro económico social”.

Es cierto lo que dijo.

Los salarios mínimos por hora trabajada vigentes en México y los tres países centroamericanos que mencionó, en dólares internacionales (calculados de acuerdo a la paridad del poder adquisitivo o PPA) son, del mayor al menor: El Salvador: 3.07; Guatemala: 2.79; Honduras: 2.16; y México: 1.48.

Ahora bien, ¿el salario mínimo que se paga en estos países alcanza para comprar los productos que contiene la canasta básica?

Sí en Honduras y El Salvador, no en Guatemala y México.

De acuerdo con salariominimo.com.mx, en 2018 el salario mínimo de El Salvador alcanzaba para adquirir una y media canasta básica y el de Honduras servía para una canasta y cuarto. Los mínimos de Guatemala y México apenas compraban el 80.6% de una canasta básica.

Sin embargo, el “deterioro económico social” de un país no se mide solo por el monto del salario mínimo que ahí se pague, ya que existen muchos otros factores que determinan la calidad de vida de sus habitantes.

Hay muchas otras variables que se deben tomar en cuenta, como las 104 en que se basa el Índice de Prosperidad Legatum 2018 (LPI) que incluye a 104 países, elaborado por la fundación caritativa Legatum, con sede en Londres, y que puede verse en li.com/reports/2018-legatum-prosperity-index.

Los lugares que en el LPI ocupan México y los tres países mencionados ayer por AMLO son: México: 59; Honduras: 79; Guatemala: 85; y El Salvador: 92.

En lo que a la calidad de la educación en los cuatro países se refiere, ocupan estos lugares: México: 58; Honduras: 85; El Salvador: 92; y Guatemala: 106. Gracias a la contrarreforma educativa promovida por Andrés Manuel es probable que México pronto se coloque debajo de los otros tres países.

Para que quede claro que el salario mínimo no es un indicador confiable del “deterioro económico social” de un país, consideremos estos datos:

Pese a que en El Salvador el salario mínimo sea 107.4% superior al de México, el CIA World Factbook señala que en ese país, comparado con el nuestro, hay 29.2% más probabilidades de estar desempleado; 46.6% más probabilidades de que un recién nacido muera antes de cumplir un año; 2.1 veces más probabilidades de estar encarcelado; 2.1 veces más probabilidades de ser asesinado; y tres veces más probabilidades de adquirir VIH/SIDA. Es más, un salvadoreño vive, en promedio, 1.25 años menos que un mexicano.

Honduras y Guatemala también quedan muy mal si se comparan con México en sus tasas de mortalidad infantil, asesinatos y contagios de VIH/SIDA. En promedio, un guatemalteco y un hondureño viven 3.7 años y 4.5 años menos que un mexicano, respectivamente.

En resumen: pese a que el salario mínimo de México es más bajo que los de Guatemala, Honduras y El Salvador, la calidad de vida de los mexicanos es mejor que la de los centroamericanos.

*- El autor es periodista de radio y televisión.