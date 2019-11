El que termina y el que comienza

Por el derecho a la libertad de expresión.

Hay un vínculo innegable entre quien deja la gubernatura y quien la comienza y es el menosprecio por la legalidad. Kiko Vega termina su sexenio en condiciones vergonzosas y con una incapacidad total para resolver los principales problemas que nos aquejan. No logró saldar las deudas que contrajo por los desvíos de recursos financieros hacia asuntos diferentes a los que fueron programados. Deja a los maestros de los niveles básicos, así como a los que laboran en la UABC, sin los pagos nominales cotidianos; no salda los emolumentos de los jubilados y les agrede cuando no hace los pagos por servicios médicos. El exponencial crecimiento en propiedades que fue lo notable de su enriquecimiento personal, es un asunto que debe ser investigado por existir propiedades que adquirió de manera abusiva, mismas que fueron denunciadas por periodistas locales y nacionales. El incremento de la corrupción también fue característico de este sexenio. Por ejemplo, la Policía Estatal Preventiva se consolidó como una de las más corruptas que acumuló denuncias sobre denuncias y nada se hizo contra sus agentes. Los ciudadanos estábamos indefensos y, por supuesto, la impunidad fue la principal característica de la inseguridad. Los ajusticiados y los feminicidios fueron constantes y suficientes para darnos un deshonroso predominante lugar nacional.

En ambos casos, con el que sale y el que entra, existe una tendencia natural hacia la violación de las leyes. El sexenio que se termina deja infinidad de cabos sueltos que, si se investigan, revelarán asuntos de corrupción castigables. En el área judicial el ejercicio de la justicia es negativo, pues es preponderante la impunidad. Lo grave es que no hay ningún indicio de que la administración que comienza tenga la intención de iniciar investigaciones formales. La mancuerna que significa el tener un Congreso con mayoría de diputados morenistas, presagia malos ratos para nuestro estado. Al igual que los mayoriteos panistas y priistas, la promulgación de leyes y la dinámica de los diputados estará girando alrededor del partido en el poder. Los ciudadanos solo debemos esperar que la situación no se agrave y que, al menos, tengamos paz social y escasez de muertos en nuestras ciudades. No obstante, estar a la expectativa y levantar la voz cuando sea necesario, podría significar mejores condiciones sociales. El que sale reniega de falta de apoyo y el que entra, alardea del amparo que recibirá del Gobierno Federal, pero hasta ahora son solo palabras.

La situación de una alta inseguridad que deja el que se va, se incrementa con una corrupción que consolidó nuevos millonarios y círculos del poder político que desviaron recursos financieros hacia rubros diferentes, sin importarles las repercusiones. Ya veremos cómo se conduce el que entra, cómo pinta las rayas entre la delincuencia y los agentes policíacos; cómo define las líneas de gasto público y cómo la ejercen sus funcionarios. Cómo se comportan en la cotidianeidad del trabajo diario y sus aspiraciones políticas. Veremos cuál será su legado, si se basa en la ilegalidad del quinquenio o se respeta el período formal. Vale.

* El autor es Lic. en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.