El problema es la reelección

Académicos y políticos insistieron durante décadas en el argumento de que en México el sistema político debería ponerse a la hora del “reloj del mundo”, modernizarse. Y una de las figuras clave para lograrlo era introducir la reelección consecutiva de alcaldes, diputados -locales y federales- y senadores. Esta reivindicación era “políticamente correcta”, teníamos que actualizarnos; sería una vía fundamental para consolidar nuestra democracia.

Considero que en la reivindicación reeleccionista se dejó de lado nuestra cultura política, por lo menos la que se nutrió de la ideología de la revolución y postrevolución. La idea de que la reelección era un dique para la democracia continúa viva como un valor que no se puede dejar de lado en las ideas y creencias de los mexicanos. Es decir, que la vieja consigna maderista “sufragio efectivo no reelección”, no es sólo una frase del pasado, sino que es parte consustancial de la cultura política nacional.

Esta reflexión es necesaria cuando se pretenden comprender los resortes de la movilización y reivindicaciones de algunos sectores de la población en Baja California que piden un referéndum sobre la llamada “Ley Gandalla”. Algunos de los partidos que se sumaron a la demanda de un referéndum, como son el PAN, PRI y PRD, apoyaron gustosos las reformas constitucionales de 2014 que permitieron la reelección consecutiva.

El Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec, un día después de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, fue avalado por los tres principales partidos nacionales de aquellos años: PRI, PAN y PRD. Entre otros grandes acuerdos incluyó una nueva reforma política. En efecto, en ella destaca la reelección consecutiva. La reforma constitucional que contenía el acuerdo fue aprobada el 5 de diciembre de 2013 por el Congreso de la Unión.

Efectivamente, se reformaron los artículos 59, 115 y 116 de la constitución federal lo que abrió la puerta para la reelección (art. 59) de senadores (hasta por 2 periodos) y diputados federales (hasta por 4 periodos); art. 115 (serán las constituciones locales las que deberán establecer la reelección por un periodo adicional de presidentes municipales, regidores y síndicos) y art. 116 (las constituciones locales deberán establecer la reelección consecutiva de diputados hasta por cuatro periodos consecutivos). El transitorio 11 mandató que los diputados y senadores que podrían ser reelegidos serían los triunfadores de las elecciones de 2018.

El 18 de marzo de 2020 la Cámara de Diputados aprobó las leyes secundarias en la materia y se estableció que los legisladores que buscarán la reelección podrían hacerlo sin separarse del cargo, es decir, recibiendo su salario (o dieta). Sin embargo, la Cámara de Senadores no aprobó la minuta (sesión del 31 de mayo 2020), por lo que se dejó en manos del Instituto Nacional Electoral emitir la norma secundaria. Por su parte, la Constitución Política de Baja California fue reformada el 9 de junio de 2018 incluyendo en sus artículos 16 y 78 la obligación para aspirantes a reelección como alcaldes, regidores, síndicos o diputados, de “separarse del cargo por lo menos un día antes del inicio de la campaña electoral correspondiente”.

El 11 de mayo pasado, el Congreso local aprobó (18 votos a favor y 6 en contra) reformas a los artículos citados para permitir que quienes aspiren a la reelección no tengan que separarse del cargo, aunque durante el proceso no recibirán ningún tipo de prestaciones, incluyendo la dieta. El 16 de junio se publicó en el Periódico Oficial la reforma. Dicha reforma ha sido cuestionada por diferentes colectivos, el principal, Resistencias Unidas de Baja California, así como por otras asociaciones civiles, empresariales y partidos políticos (PAN, PRI y PRD). El pasado 18 de agosto entregaron al Instituto Estatal Electoral un total de 60 mil firmas para solicitar un referéndum para conocer la opinión de los ciudadanos acerca de la famosa “Ley Gandalla”. De validarse por el IEE, será el Congreso quien decidirá la procedencia del ejercicio de consulta. Todo hace suponer que los tiempos se han agotado y no será posible incluir el referéndum en la jornada electoral del 6 de junio de 2021. En todos los países que contemplan la reelección no existe el requisito de separarse del cargo para competir. Pero en eso no queremos emular a las democracias. Para mí, lo que se cuestiona es la figura de la reelección. Creo que no estábamos preparados para ejercerla. Volveré sobre el tema en próxima entrega.

*- El autor es Investigador de El Colegio de la Frontera Norte/Profesor Visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.