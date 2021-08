El primer jonrón que sacó Miguel Cabrera

-o-o-o-o-o

La pregunta de la semana…: Miguel Cabrera, con 500 jonrones, está apenas a 45 de los tres mil hits. ¿Cuántos han sacado 500 jonrones y a la vez han conectado tres mil incogibles, y todos ellos están en Hall de la Fama? La Respuesta…: Solo seis en la historia han logrado las dos cifras. Y tres, nada más han llegado al Hall de la Fama, Hank Aaron (755-3.771), Willie Mays (660-3.293) y Eddie Murray (504-3.255). Los tres fuera de Cooperstown, Albert Pujols (677-3.295), Alex Rodríguez (696- 3.115) y Rafael Palmeiro (567-3.020). Embusterosos.- Ví y oí a mis queridos amigos, Broderick Zerpa y Carlos Acosta, cuando dijeron mentiras por televisión, acerca de que yo opinaba que Miguel Cabrera no llegaría al Hall de la Fama. Si lo afirman los fanáticos, no importa mucho. Pero sí cuando se trata de dos notables informadores como ellos. No he dicho tal cosa, pero sí que “ninguna Regla garantiza a quien saca 500 jonrones, vía libre a Cooperstown”. Por eso, después de retirados, los candidatos deben esperar cinco años para poder optar a la elección. Ocurren muchas cosas en cinco años, como han ocurrido en el pasado. Cinco años después de retirado Miguel, podremos hablar. De todas maneras, gracias a Carlos y a Broderick por hacerme famoso… -o-o-o-o- “Nadie puede usar dos pares zapatos, ni dos trajes a la vez, igual que ningún cadáver ha sido sepultados con su fortuna. Por eso, debemos donar todo lo obtenido que vaya más allá de lo necesitado”… David Vélez.-

Peeeero.- Ningún número garantiza el Hall de la Fama, y Barry Bonds es un buen ejemplo. Además, Don Larsen lanzó juego perfecto en una Serie Mundial; Johnny Vander Meer, tiró dos juegos sin hits seguidos y no fueron elegidos para Cooperstown. Del uno al 500.- Sin un primer jonrón nunca hay 500. Cabrera disparó su número uno hace 18 años, el 20 de junio de 2003, cuando estaba en sus 20. Ocurrió en el décimo primer inning, con uno en base, frente al derecho Al Levine, para victoria de los Marlins, dejando en el terreno a Tampa Bay, 3-1. Ahora, entre el 499 y el 500, Miguel permaneció ocho juegos sin sacar la bola, con cuatro hits dentro del campo en 31 turnos. -o-o-o- “Mi amigo Johnny Shadow logró su divorcio al 50%. Su esposa se quedó con el 50% de todo lo que tienen y el abogado con el otro 50%”… Dick Secades. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú. ATENCIÓN.- En Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”. Entra por “el deporte vuelve a unirnos”.