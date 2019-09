El primer Huawei sin Google, Mate 30 Pro

Como olvidar que hace un par de meses Huawei (la segunda marca de smartphone más vendida en el mundo), tuvo una disputa con Google en donde básicamente rompían relación alguna, lo que abrió paso a cientos de rumores en donde la mayoría de las personas pensaban que Huawei se iría a la quiebra o que ninguno de los próximos dispositivos que lanzaran fueran un éxito por no contar con los servicios de Google y su Sistema Operativo Android ¿Sera realmente así?

Hoy se cumplen 4 meses de que Donald Trump colocara a Huawei en la lista negra de compañías con las que las empresas estadounidenses no podrán comerciar a menos que tengan una licencia, el motivo era porque la compañía había estado involucrada en una demanda en donde varias marcas estaban utilizando chips de espionaje, aunque hasta hoy nada ha sido comprobado, pero todos sabemos que esto se trataba de un simple pretexto ya que si esto continuaba así, Huawei se convertiría en la marca número uno en venta de teléfonos inteligentes, desplazando a la norteamericana Apple.

Después de esta ruptura, las ganancias de la compañía asiática empezó a descender pues a nivel mundial muchos consumidores tenían incertidumbre ante el pleito, pero no solamente las de ellos, sino también las de Apple, dado que en China es usual que las personas utilicen esa marca, pero luego de la controversia la mayoría de la población apoyo a Huawei comprando teléfonos y artículos de su marca y así desplazando a Apple.

Recordemos que China es una de las áreas más pobladas en el planeta en donde habitan más de siete mil millones de habitantes y si suponemos que el 1% usara Apple y lo dejara de utilizar de un día para otro, serian grandes pérdidas para Estados Unidos, así que aunque a Huawei le afectara esta problemática también le ayudó a generar más ventas en su propio país, además lo alentó a lanzar en un futuro su propio sistema operativo que aún continua en pruebas.

Lo que todos estábamos esperando hasta hoy es la noticia del próximo celular de Huawei sin los servicios de Google ni su sistema Android , ese teléfono con el que jugarán su prestigio como marca, se trata del Mate 30 y Mate 30 Pro que será lanzado el 19 de septiembre y que sin duda está dando mucho de qué hablar.

Primero uno de los puntos que más se destacan en el celular a simple vista son un gran anillo en la parte trasera que contiene cuatro cámaras que prometen un video de calidad 4K a 60 fps, una vez más la compañía de teléfonos está apostando un celular con una de las mejores cámaras de la historia, además por la parte delantera contara con dos cámaras y un sensor, así que tanto la calidad de la cámara superior como la inferior tendrán buena resolución.

Además contiene el procesador Kirin 990 con tecnología de 7 nm y soporte de redes 5G, eso quiere decir que será uno de los teléfonos más rápidos al navegar por Internet y si nos vamos al diseño contara con una pantalla curveada a los lados y un lector de huellas bajo la pantalla.

Pero lo más importante es que en efecto no contará con ningún servicio que ofrece Google, será el primer dispositivo Huawei sin ello, pues este no contara con la versión “oficial” de Android, sino con AOSP, una versión de código abierto que no trae preinstaladas las aplicaciones de Google, básicamente nosotros tendremos que descargar las aplicaciones si así lo deseamos pero aún no se sabe cómo lo haremos, solo tenemos la perspectiva de que será algo sencillo, pero habrá que esperar a que la empresa nos de más información sobre ello, ahora cuéntame tú, ¿Comprarías un celular sin Google? ¿Crees que este nuevo celular será un éxito o un fracaso?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.