El peor es Valenzuela opina un radioyente

-o-o-oHasta el sábado, todos serán Días Extras del Correo, por exceso de correspondencia.

Juan Marín, comenta: “Aquí, en Venezuela, lo mismo. Las nuevas generaciones de narradores son pésimas. Pura habladera de gamelote sobre la vida de ellos, chistes malos y de doble sentido. Creen que caen bien, pero caen muy pesados”.

Miguel Lizarraga, opina…: “El peor es el ególatra, Fernando Valenzuela. Sólo sabe decir, “así es, Jaime, así es Jaime”, durante todo el juego. Igual de peor, Pepe Iñíguez, quien dice puras sandeces que nada tienen que ver con el beisbol”.

Fermín Procuna, recalca…: A Valenzuela no se le debe pedir más. Lo defiendo todo el tiempo. Porque no tiene preparación académica alguna, apenas balbucea. La culpa no es de él, sino de quien le da el micrófono. Julio Rodríguez, dice: “En Venezuela, César Arriba y Fricmar Álvarez, de TLT-VZLA, me parecen muy profesionales, saben mucho de beisbol”.

Darío Ocando opina: “Una cosa son preguntas y respuestas, como lo venías haciendo martes y miércoles, y otra es una retahíla de comentarios de unas cuantas personas”.

Darío: Como ves, incluido tú.

Douglas Martínez, agrega: “En IVC y Televen, cabinas llenas de idiotas y mediocres... Y muy buena la protesta sobre fasta de la uniformidad de los peloteros. Ya no parecen jugadores de Grandes Ligas, sino malos payasos. Sinvergüenzas. Respeten el juego. No pagamos para ver toneladas de cadenas de perro por los cuellos. Ni arreglarse los guantines tras cada lanzamiento, más lentes, cadenas, pulseras, zarcillos y melenas”. David Cruz, de Orlando: No veo juegos televisados en castellano, porque en distintas oportunidades observé lo peor de los narradores. A uno le pareció bien que jugadores de ambos equipos se pelearan, otro día escuché a los narradores disfrutar y decir que les gustaba el estilo de las trenzas, más uniformes desordenados, las cadenas que parecen de portones gigantes. Antes sí disfrutaba a nuestros narradores, había notable calidad.

Rocío Peñaranda, de Brooklyn…: Creo que en numerosos casos, todo se debe a que los ejecutivos de ESPN, Bally y FOX, no hablan castellano, y consideran, totalmente equivocados, que, como Orlando Hernández y otros, jugaron en Grandes Ligas, saben hablar nuestro idioma y conocen el beisbol. La solución, no oírlos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota” en internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.