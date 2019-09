El peor alcalde de Tijuana

Paradoja de paradojas: el que nos vendió la idea (yo nunca la compré, por cierto) de que haría de Tijuana la mejor ciudad de México terminó siendo el que peor la está dejando como Alcalde de nuestra ciudad.

A la administración saliente de Juan Manuel Gastélum la podríamos calificar como lo peor de lo peor en cuanto a Presidentes Municipales que nos ha tocado sufrir ¡y miren que hemos tenido algunos bastante malos!

Salvedad hecha de dos o tres funcionarios que por su disposición y buena voluntad los podemos poner en un comal aparte, en general se nota el bajo nivel de compromiso y resultados que se obtuvieron para la ciudad en tres años de desgobierno.

No hay rubros completos que podamos ponderar como exitosos, sobre en lo que respecta a lo único que le importa al ciudadano: el mantenimiento y movilidad de la ciudad.

Decía la regidora Mónica Vega, que este Alcalde era de 10 ¡de 10% de la votación que obtuvo en su increíble y desatinado intento por reelegirse! ¡Reelegirse! Hay que ser muy cara dura para no ver el rechazo que tienes enfrente.

De intentar pasar a la historia, el Patas pasará al basurero de la historia tijuanense.

Su esposa Dolores en el DIF, Bernabé Esquer en Desarrollo Económico, Genaro López en la Delegación Centro, Olivia Maldonado en Asuntos Binacionales y alguno que otro que se me escape lucieron con su trabajo pero se vieron opacados con una avalancha de corrupción, malos manejos, soberbia y un espantoso manejo de la imagen de una administración que nunca supo aterrizar proyectos de beneficio para la sociedad.

Nadie dice que no trabajaron. Nadie dice que no se desvelaron. Nadie dice que no le dedicaron muchas horas al trabajo diario y, estoy seguro, al trabajo duro de fines de semana y vacaciones, pero a la luz de lo que vivimos diariamente los tijuanenses, de poco o nada sirvió.

La ciudad está sucia, mal iluminada, mal mantenida en calles, con tráfico sin control, con hoyos en las calles, oliendo mal, mal señalizada, con graffiti, con un espantoso servicio de transporte publico, con trámites lentos para todo, sin visión ya no digamos de largo sino de inmediato y corto plazo.

Esta Presidencia Municipal la corono con la aureola de la ignominia. La de mas baja calidad que nos ha tocado en los últimos casi 35 años que tengo viviendo aquí.

Afortunadamente, dice el dicho mexicano, no hay mal que dure 100 años.

Ya se van y quienes colaboraron a este desastre, regidores incluidos, deberíamos de desterrarlos de nuestras vidas, porque precisamente fueron ellos quienes pudieron, pero no quisieron o no se atrevieron, a detener la masacre.

Estamos en el fondo, comparativamente hablando, de todas las ciudades medianas y grandes, que peor han tratado su infraestructura o su falta de ésta.

Todo lo grande que es Tijuana por su gente, por su empuje, por su dinamismo comercial e industrial, por sus oportunidades para todos lo que nacimos o vinimos a vivir aquí, se ve disminuido porque no hay logros en la parte de la administración e imagen de la ciudad ¡Pero ya se van estos funcionarios!

Esperamos no volver a verlos en la función pública ni haciéndole daño a su partido.

Creo firmemente que cuando llegas al fondo, al verdadero fondo, todo debe ser cuesta arriba. Aunque así lo pensé de algunos malos Presidentes Municipales anteriores, pero me equivoqué, sí hubo mas fondo y en especial este Alcalde se dedicó a escarbar hacia abajo.

Como siempre, porque soy un optimista irremediable, por lo que espero lo mejor de la siguiente administración que unos días inicia.

Lo deseo no por quien la encabezará y lo acompaña en esa tarea (he repetido que lo único que me importa es tener un buen administrador de la ciudad y ser o no ser su amigo) sino porque Tijuana ya no debe seguir estando en este abandono en el que se encuentra.







* El autor es empresario, turistólogo y un enamorado de su ciudad.