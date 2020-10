El paso de las Boybands

En los últimos días he estado viendo mucha publicidad de la serie del grupo Menudo llamada “Súbete a mi moto” que se transmite por la plataforma de Amazon Prime Video y por inquietud he preguntado a las fanáticas del grupo puertorriqueno si les está gustando esta serie y me dice la mayoría que no, ya que dicen que a estos chicos actores les falta fuerza escénica y mucho baile. Lo que sí es cierto es que por el bombardeo de publicidad, ya quiero contratar el servicio para darme una idea de lo que fue el fenómeno de Menudo, aunque lo viví indirectamente por mis hermanas y amigas.

Recuerdo perfectamente la época cuando las chicas se volvían locas, eran los inicios de década los ochenta, estos chicos tenían infinidad de clubes de fans, ventas de discos millonarias, discos de oro y platino, presentaciones por toda América Latina, era la época en que las niñas y las adolescentes vibraban con conceptos musicales muy afines a ellas. Otros grupos que también surgieron en esa década fueron Los Chamos y Los Chicos, pero no lograron el éxito de los anteriores, aunque una gran estrella salida de estos conceptos musicales fue Chayanne. Dicen que la nostalgia es lo que vende actualmente y ha habido varios intentos y reencuentros musicales, unos con éxito, otros no.

A raíz de ese surgimiento de tantas agrupaciones masculinas, también en México se crearon conceptos mixtos como Timbiriche, el cual fue muy similar o apegado al grupo Parchís de España, pero fue hasta finales de los 80 que nace el grupo Magneto con una producción que llamó mucho la atención, ya sea por el dinamismo de sus integrantes y sus coreografías. Tuvieron grandes éxitos cómo “Vuela vuela” y “40 grados”, posteriormente surge Mercurio con un concepto muy similar y la gente sigue recordando sus temas aunque no fueron un trancazo como sus antecesores.

Durante los noventa surgieron en México grupos como Ragazzi con sus clásicos éxitos “Veneno” y “Te besé”, también Garibaldi, Mestizo. Los Chicos del Boulevard y en los Estados Unidos y el mundo sonaban los New Kids on the Block, Westlife, Savage Garden, Backstreet Boys y NSync , entre otros.

A pesar de que en los últimos años, las boybands no tenían mucho escaparate en América y Europa, debido al paso arrasador del reggaeton y el urbano, poco a poco se está regresando de nuevo al mundo pop y las baladas, pero en solitario o colaboraciones. Mención aparte merece el grupo coreano BTS, quienes hasta el momento son los máximos vendedores de discos en el mundo entero y sus reproducciones en las plataformas son multimillonarias, siendo ya considerados los jóvenes más poderosos en el mundo musical. generando impuestos que son una locura en su país, ventas de pósters, camisetas.

Estos chicos son la locura entre la juventud de este 2020.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución