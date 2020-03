El paro nacional y las marcas

En vísperas del 9 de marzo donde se llevará a cabo el paro nacional “un día sin nosotras”, el llamado es a desaparecer (en sentido figurado), no consumir, no asistir a trabajar, no movernos para que la sociedad sienta lo que es vivir sin mujeres.

Hasta aquí vamos bien, el asunto es ¿y las marcas? tengo clientes que el 50% del personal son mujeres, ese día tendrían que parar labores y si sumamos y sumamos pues sí hay un descalabro económico ¡stop! no empiecen a decir que soy una insensible y que no estoy de acuerdo y me avienten a los perros ¡stop! estoy tratando de ayudar a las marcas a manejar esta situación de la manera más adecuada.

¿Qué le he aconsejado a mis clientes? ojo, es mi opinión profesional, no soy dueña de la verdad absoluta, con esto quiero decirle “haga lo que mejor le parezca”.

1. Las marcas no se pueden dar el lujo de meterse en temas donde no les llaman, así como opinar sobre el aborto, la religión; fijar una postura públicamente -sin que se lo pidan- es darse un balazo en el pie. Con esto no quiero decir que no se involucren (internamente): prudencia es lo que recomiendo, si no le preguntan no ande de aprontado dando opinión.

2.Apoye a las mujeres de su empresa, todo esto ha dado pie a que se abran las conversaciones, ya que todo está agitado es bueno hablar sobre la manera de apoyarlas y darles alternativas: “puedes utilizar blusa morada”, ud. puede ir a la parisina y comprar listones para repartir “te apoyo pero porfa no dejes de trabajar porque nos va a ir peor a todos”, no lo diga en voz alta pero eso es el mood. Si alguna no quiere por convicción, bueno, no la despida en caridad de Dios, se trata de hablarlo, de apoyar a la manifestación y en la medida de lo posible mantener las operaciones.

3. Ese día, puede aprovechar y darles beneficios extra a las mujeres, para que ellas no consuman, ofrezca comida, o también puede organizar para hacer “rondas” y pasar por ellas, póngase creativo al final ¡fueron a trabajar!

4. No entre en pánico, mire, es como cuando un niño está haciendo berrinche, así con moco y campanilla, en ese momento lo que hay que hacer es tranquilizarlo, pero ¿verdad que no se va a poner a gritonearle y a tratar de que entre en razón, no, ¿verdad? no es el momento, primero es tranquilizar, después viene la reflexión, es la misma, las mujeres estamos ¡hasta la m...coronilla! de ser violentadas, los sucesos recientes nos encolerizaron, en este momento no estamos para discutir ni las consecuencias, lo siento pero es así y ud. debe de comprender. Entonces el horno no está para bollos.

5. Aproveche el tema para tratar el asunto internamente, publique el “violentómetro”, detecte si hay violencia no solo física sino sicológica y no lo limite a las mujeres ¡es en general!, es un buen momento para hacer una introspección y poner un granito a esta sociedad tan hija de... bueno, ud. disculpe, me rebasa el tema.

Las marcas deben de aprender a convivir con el entorno social (no solo comercial), hoy es el tema de mujeres y del coronavirus... mañana de la invasión zombi, a este paso, hay que saber cómo comportarse: prudencia y paciencia por favor, algo bueno debe de salir de todo esto. Como empresas debemos promover el respeto entre el personal, no se ande haciendo de la vista gorda.

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro

de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.