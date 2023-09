López Obrador decidió no invitar a sus contrapartes, los titulares del poder Judicial y del Legislativo, a la ceremonia conmemorativa de la Independencia el pasado día 16. Triste muestra de su pequeñez intelectual y de su todavía menor estatura presidencial. El niño idiota de preescolar que hace berrinche y decide no invitar a jugar en el recreo a quien le negó algo en el salón de clase, de ese tamaño es Andrés Manuel López Obrador. Desde el Constituyente de 1917 se estableció que nuestra soberanía recae en los tres poderes de la Unión, el presidente es cabeza de uno, el Ejecutivo, no tiene prevalencia sobre ninguno de los demás, es esta la esencia de nuestra república, por ello la pequeñez del idiota del palacio que se asume como el único y el máximo representante de esta. Es una pena referirse a su investidura de esta manera, pero ha sido él quien ha determinado que quién no le rinde pleitesía, tal y como lo hacen en nuestro estado “las alcaldesas” y la gobernadora Ávila Olmeda, claro, cuando ésta última no está haciendo o algún Tik Tok o pisteándose sus penas de amor.

López Obrador no es demócrata, no lo ha sido y no lo será, es este el peligro más grande que nuestro país afrontará el próximo año electoral; él asume que quién no está incondicionalmente lo está en su contra, no entiende que la naturaleza del poder Judicial es ser precisamente contrapeso de las decisiones del Ejecutivo que atenten contra el marco legal y por ende contra el estado de derecho; por ello su impotencia ante la grandeza de la Ministra Norma Piña, por ello no perdona que la misma no se comporte más como lo hizo el genuflexo Ministro Zaldívar.

El presidente premia a sátrapas como Salgado Macedonio, violentador de mujeres, a delincuentes electorales como Manuel Bartlett, a gobernadores de quinta como Bonilla, a incapaces como Cuauhtémoc Blanco, a gobernadores apoyados por el crimen organizado como presumiblemente lo son los de Sonora y Sinaloa, pero es incapaz de reconocer la valía de ciudadanos que no aceptan la incondicionalidad de sus deseos. Privilegia a gobiernos dictatoriales reconociéndoles su participación en nuestra ceremonia de Independencia a través de la participación militar de Rusia, Venezuela, Cuba y Nicaragua; sin importarle que los militares de esos países son responsables del sometimiento de millones de ciudadanos que no tienen la posibilidad de participar en la vida democrática de sus países; agravió nuestra tradición de país soberano e imparcial que durante años ejerció la Doctrina Estrada defendiendo la dignidad de la neutralidad y la libre determinación de los pueblos.

Nuestro país es gobernado por una caterva de adoctrinados ineptos sin la voluntad mínima para oponerse a los caprichos del presidente; lástima que en nuestro estado la gobernadora y “las alcaldesas” renunciaron a tener las partidas presupuestales necesarias para equipar a nuestros policías, por eso acumulamos más muertos que nunca, a la mínima obra pública necesaria, por eso las calles destrozadas y los servicios públicos de quinta, por ello las colas en nuestros hospitales y la falta de medicinas, pero eso sí, un gobierno del estado más preocupado por hacer conciertos en Nueva York, teniendo a California como vecino, buscando promover la inversión cuando en su momento no quisieron defender la más grande en la historia de nuestro estado. #MiVotoNoSeToca