El lockout impide nuevos contratos

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).

“Ya sé que una sola computadora puede hacer el trabajo de veinte hombres... pero yo me quedo con los hombres”... La Pimpi.

-o-o-o

¡Estamos en luckout! o paro de toda actividad de Grandes Ligas, hasta que los multimillonarios propietarios de equipos de Grandes Ligas y los multimillonarios bigleaguers, lleguen a un acuerdo acerca de cómo aumentar sus multimillones. Ahora ya no pueden firmar más contratos hasta que lleguen a un acuerdo, los peloteros lesionados no pueden ocupar a médicos, enfermeros ni hospitales de los equipos, tampoco podrán entrenar en sus terrenos, los que estén en el exterior de Estados Unidos o Canadá, no podrán pedir ayuda a sus equipos para trámites de visa ni anexos… ** Si el acuerdo no se logra antes de marzo, no abrirán las áreas de entrenamientos, y si tampoco antes de abril, no comenzará la temporada 2022… ** El último paro de este tipo, acabó con la temporada 1994, incluso con la Serie Mundial. Y se devoró también parte de la campaña 1995… ** Entre otros detalles, los empresarios quieren aumentar los tiempos de los jugadores para ir al arbitraje y para ser agentes libres y elevar el número de equipos en la postemporada a 14… ** Los peloteros exigen aumentar el sueldo mínimo de 570 mil dólares a un millón y que suban el límite en el presupuesto para el impuesto al lujo, de 220 millones a 260 millones…

-o-o-o-o

“A la mujer que fue flor, siempre le queda algo de olor”… Dicharacho castellano.

--o-o-o-o**

Apresurado porque se le venía encima el luckout, el propietario de los Mets, Steve Cohen, ordenó firmar al ganador de tres Cy Young, Max Scherzer, por la suma record de 130 millones por tres temporadas, ¡43 millones 333 mil dólares por año!. Scherzer cumplirá 38 años el 27 de julio de 2022… ** Otra contratación apresurada ha sido la del lanzador derecho Michael Wacha, de 30 años, con los Medias Rojas. Lo firmaron para la campaña de 2022, por siete millones… ** Los Mets también contrataron al infielder venezolano, Eduardo Escobar, a Mike Canha y Starling Marte, pero está pendiente el resultado de los exámenes físico de ellos… ** Todo ocurre frente a otra horrible amenaza contra la campaña 2022, el onicrom, del que dicen los médicos es peor que el Covid 19 o coronavirus… ¡Que Papa Dios nos encuentre confesados!... o-o-o-o-o“Cuando uno se enamora de verdad, se piensa…: ¡Me voy sin frenos!”…Ana María Polo.-o-o-o-oGracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.