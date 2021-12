El gran tema, la inseguridad

Sin duda alguna el tema de la creciente inseguridad en Baja California es en este momento el tema de mayor importancia que la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda debe atender. Para muestra un par de botones: La noche del pasado lunes en Mexicali, la abogada Tania Pamela Pizarro Herrera, de 37 años, fue ejecutada dentro del despacho donde trabajaba. Y ayer en el Valle de Mexicali, un grupo armado demostró su poder de fuego al enfrentar a agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) de la aun Fiscalía General del Estado.

Ni se diga en algunas zonas de Tijuana o la Cenicienta del Pacífico, como se le conoce a Ensenada, donde los crímenes son de todos los días y hay zonas donde es preferible alejarse. Pero los “focos rojos” están prendidos no nada más para los habitantes de la entidad, sino por parte de las autoridades de Estados Unidos, pues volvieron a emitir una “alerta de viaje” para sus ciudadanos, para advertir del peligro de viajar a Baja California, específicamente al hasta hace algunas décadas tranquilo Valle de Mexicali.

La mandataria cachanilla ha empezado a tomar acciones para combatir la delincuencia en el estado, como la iniciativa para quitar funciones a la FGE y volver a tener una Secretaría de Seguridad Pública, pero ahora con la etiqueta de “Ciudadana”. Es urgente y necesario combatir la inseguridad en la entidad, porque se debe voltear a ver a ciertas regiones de estados como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco, entre otros, donde los criminales controlan regiones enteras a las que ni las fuerzas armadas de la 4T se atreven a entrar.

El próximo sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará el sábado una reunión de seguridad en Tijuana, así que habrá que ver si anuncia algo importante en esta materia para la región o si no es más de lo mismo.

JUECES

En donde hay cierta inquietud es en el Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López.

Todo esto porque el Consejo de la Judicatura, órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina en el Poder Judicial del Estado, incluyó en su petición de presupuesto para 2022 un aumento al salario de secretarios y actuarios, que según comentan lo merecen porque el trabajo se ha incrementado.

Solo que, por causas no determinadas, el Consejo de la Judicatura no incluyó en los aumentos salariales a los Jueces, cuyo sueldo desde hace doce años no ha tenido aumento. En las indiscretas paredes del Poder Judicial del Estado se escucha que los juzgadores están molestos porque fueron “ninguneados” en el aspecto salarial.

Algunos consideran que mandar el presupuesto sin un incremento salarial para los Jueces puede ser por un error, aunque otros lo ven como un acto deliberado por parte de los Consejeros de la Judicatura. Habrá que ver si posteriormente se solicita una ampliación del presupuesto para dar a los Jueces el aumento salarial.

DE VACUNAS

Al fin dieron arranque las jornadas de vacunación de refuerzo anticovid para adultos mayores, mientras que en el caso de los menores de edad, de 12 a 15 años, y ni se diga de 5 a 11 años, el gobierno federal no ha empezado.

El caso es que la aplicación de la tercera vacuna empezó ayer en Baja California, lo que es bueno ante el riesgo de la variante Ómicron. Solo que hay confusión o una mala coordinación entre las mismas autoridades. Se pudo constatar ayer que a quienes acudían a vacunarse les solicitaban el formato de registro, cuando ni Hugo López-Gatell a nivel nacional ni Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud estatal, habían mencionado ese requisito.

Ambos médicos solo dijeron que los adultos mayores recibirán la vacuna al presentar una identificación. Solo que siempre sí, se tenía que llenar un formato de registro para poner los datos, cuya copia quedaría con el receptor de la vacuna, sin sello oficial ni firmas, lo que parece ser simple burocracia.