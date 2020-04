El gran Andrés Mora

Abril es el mes en el que más mexicanos han debutado en Grandes Ligas y suena muy lógico ya que es precisamente en estas fechas cuando, por lo regular, arrancan las temporadas en la “Gran Carpa”.

Si las cuentas no me fallan, en el cuarto mes del año, han visto su primera luz en el mejor beisbol del mundo 37 jugadores nacidos en México, superando a septiembre con sus 28 debuts de “paisanos”.

Lo de septiembre también tiene su lógica, ya que es el mes en el que los equipos de Grandes Ligas expandían sus roster a 40 peloteros y digo “expandían” porque eso ya no va a suceder a partir de la campaña 2020.

Regresando al mes de abril -que parece que no lo han robado como grita “El Hombre del Traje Gris” en la afamada melodía “Quién me ha robado el mes de abril” de Joaquín Sabina- un día como hoy, 13 de abril, debutó en Grandes Ligas Andrés Mora, uno de los más prolífico cañoneros en la historia del beisbol mexicano.

En la “Gran Carpa” dejó una pequeña muestra de su poder, ya que en cuatro años jugando al máximo nivel, acumuló 27 cuadrangulares.

Hace 44 años, el nacido el Río Bravo, Coahuila, alineó con Orioles de Baltimore en el duelo contra Yankees de Nueva York en el estadio Memorial, mucho antes de que se construyera el actual parque en Camden Yards.

Ese día, el manejador Earl Weaver lo ubicó como cuarto en el orden y bateador designado para enfrentar al pitcher neoyorquino Dock Ellis, a quien Mora vacunó en la cuarta entrada para su primer hit en la “Gran Carpa”.

En la lomita por Orioles inició Jim Palmer y a la ofensiva tuvo como compañeros a Al Bumbry, Paul Blair, Ken Singleton, Andrés Mora, Bobby Grich, Tony Muser, Brooks Robinson, Dave Duncan y Mark Belanger.

Algunos de los jugadores de Yankees ese día fueron Thurman Munson, Reggie Jackson, Mickey Rivers, Chris Chamblis, Graig Nettles, Willie Randolph, todos dirigidos por el colorido Billy Martin.

Al final, el coahuilense jugó cuatro temporadas en el “Big Show”, tres de ellas con Orioles y la última con Indios.

Desde el 2003 tiene su lugar en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano y quizá, aunque el hubiera no existe, pudo haber sido el máximo jonronero en la Liga Mexicana de Beisbol, ya que disparó 419, quedando cerca de los 455 que sumó Nelson Barrera, pero Mora Ibarra pasó esos cuatro años en las Grandes Ligas.

“Muchos me decían que si me hubiera quedado esos años que estuve en Estados Unidos, quizá hubiera llegado a 500 jonrones. Pero yo les decía no perdí, más bien gané porque jugué en el mejor beisbol del mundo y hasta pensión voy a alcanzar para mi vejez”, le dijo Mora al diario Excelsior en una entrevista.

“Me siento contento con lo que hice en mi carrera y satisfecho con la vida. No puedo decir que fui el mejor, pero sí uno de los mejores”, aseguró en aquella entrevista.

Mora jugó de 1972 a 1997 en la Liga Mexicana de Béisbol, con las franelas de los Saraperos de Saltillo, Tecolotes de Nuevo Laredo y Sultanes de Monterrey.

Andrés tuvo un hermano, Jesús, quien jugó en LMB.

Murió el 12 de junio del 2015 en Saltillo a los sesenta años y como dato adicional, tres de los cuatro máximos jonroneros históricos de la LMB ya han fallecido y sólo sobrevive Alejandro Ortiz, quien en 2004 jugó y dirigió, de manera interina, a Toros de Tijuana.

Antes de terminar, un día como hoy, pero de 1970, nació Ricardo Rincón, quien junto a Francisco Córdova son los únicos mexicanos en lanzar sin hit en Grandes Ligas, ya que lo hicieron de forma combinada el 12 de julio de 1997. Córdova cubrió nueve entradas y Rincón tiró la décima antes de que Piratas ganara por “walk-off”, en el que ha sido el más reciente “sin hit” de la franquicia “bucanera”.

Hoy Rincón llegó al quinto piso., Cuídese mucho y quédese en casa.

Buen día, es martes; que hoy le vaya bien.

Goodbye Horses…..!!