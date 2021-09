Expertos pronostican todo tipo de tendencias, hoy te comparto 7 que me parecen fascinantes y que muchas de ellas ya dan señales de por dónde irán creciendo. El número de usuarios de las redes sociales ha aumentado más del 13% durante la cuarentena del COVID-19, esto significa que hay 500 millones más de usuarios en solo 12 meses. ¡500 millones más! Hoy en día se calculan 4,480 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo, esto es casi el 57% de la población total que vive en este planeta. Con estos numeritos no necesito argumentar por qué es importante para nuestras vidas visualizar el futuro de las redes sociales. Expertos pronostican todo tipo de tendencias, pero yo te quiero compartir estas 7 que me parecen fascinantes y que muchas de ellas ya dan señales de por dónde irán creciendo. Las empresas tomarán mejores decisiones, las plataformas comerciales de redes sociales están generando datos muy precisos justamente alimentadas por dispositivos como el celular, relojes inteligentes, Siri o Alexa. Vamos a comprar más a través de redes sociales. El “Marketplace” de Facebook pareciera haber sido un experimento comercial con gran éxito, no falta nada para que las autoridades fiscales intervengan este paraíso comercial. La especialización de las redes sociales será una realidad. Aunque ya existen redes sumamente enfocadas en temas muy específicos, lo cierto es que las gigantes también están haciendo todo lo posible por integrar en sus macro plataformas estas variables que permitan a todos comunicarse en lo general, pero atender sus gustos en lo particular. Por otro lado, vemos cómo estos mismos gigantes adquieren otras redes menores pero de temas muy concretos que van desde lo artístico o deportivo, hasta lo académico o sexual. El dominio de Google crecerá, los esfuerzos que las diversas redes están haciendo por aparecer en el buscador son enormes. Hoy en día se nota cierto conflicto para compartir videos, por ejemplo, entre la plataforma de YouTube y Facebook. Llegará un punto en donde todas van a tener que negociar algún esquema de compatibilidad. La nube se hará todavía más grande. En la medida en que las personas pierdan su apego a las cosas tangibles, el mundo virtual se consolidará con mejores mecanismos de seguridad y protección de datos, capacidad de almacenaje y velocidad para la carga y descarga de datos. Siempre lo he dicho: después de tus calzones, la prenda más íntima es tu teléfono celular, ahí cargas con información, fotos, videos, documentos, claves y un sinfín de información de gran valor. Para las redes sociales el camino al futuro se ve muy positivo pues la creatividad humana no tiene límites. Facebook acaba de hacer una alianza estratégica con la empresa Ray-Ban para crear unos lentes inteligentes capaces de grabar y transmitir a través de redes sociales todo lo que el usuario está viendo en ese momento sin necesidad de sacar su móvil. Adiós a los mensajes de texto SMS, los mensajes cortos de audio se desarrollarán con más nitidez, con mejores funciones para editar y con más precisión para convertirlos en texto formal. ¿Todavía te quedan dudas de por qué es fascinante imaginarnos el futuro? Lo interesante de esto es que no estamos hablando dentro de 50 años, todo esto ya está pasando. El futuro es hoy. * El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.