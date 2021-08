El futuro de San Diego… ¿y el de Baja?

Durante décadas, los gobiernos de Baja California han ignorado o poco atendido el potencial enorme que tiene la ciudad de San Diego para con el sur de la frontera. Salvo honrosas excepciones de promoción turística, el resto han sido visitas de cortesía entre políticos y un par de actividades promovidas por entusiastas y visionarios locales del sector empresarial. Hace un par de años la revista San Diego Magazine publicó un artículo con diversos pronósticos bien sustentados por académicos, investigadores y empresarios de la región respecto de cómo sería esta ciudad dentro de 50 años. Los resultados son sorprendentes y deberíamos prender todos los focos de alerta para aprovechar estos macro cambios para Baja California. Para Bruce Appleyard, académico del área de planeación urbana de San Diego State University (SDSU), el freeway 8 se convertirá en un mega corredor ciclista gracias a la concentración de fuentes de empleo, complejos habitacionales y universidades. En cuanto a Educación, la visión de Mary Walshok, decano de Extensión de la Universidad de California en San Diego (UCSD) asegura que las personas regresaremos a la escuela durante varias veces en nuestras vidas, eso debido a que las competencias que necesitan los nuevos trabajas implican constante capacitación y certificación, todo eso facilitado por la educación en línea desde la comodidad de casa, un café, la playa, las montañas nevadas o la alberca de algún hotel del desierto californiano. La pandemia ha venido a confirmar el pronóstico de Walshok. Downtown, el centro o Gaslamp, como quieras llamarle, se ha estado convirtiendo en un polo de innovación y desarrollo, poco a poco se irán transformando las calles en zonas peatonales para el disfrute del nuevo perfil que está habitando ya esta parte de la ciudad. Así lo visualiza Betsy Brennan, CEO del Downtown San Diego Partnerships. En el tema inmobiliario también habrá retos y más con el potencial que los expertos están visualizando para la región. Mike Hoeck, Vicepresidente de CBRE dice que el aeropuerto de San Diego se tendrá que mover al norte de la ciudad, esto debido a que no hay más espacio para una segunda pista de aterrizaje y la densidad de población en la zona cada vez es mucho más alta. Miramar parece ser la opción. Los emprendedores tendrán enormes oportunidades. La amenaza de Amazon no va a desaparecer, será masiva, pero cada vez los consumidores buscan experiencias, historias, momentos, productos manuales y originalidad que el titán de las ventas online no podrá proporcionar a los clientes. Así lo asegura Gillian Flynn, fundador de The Vintage Editor. ¿Y la frontera? Dice Jean Guerrero, periodista de KPBS, que dentro de 50 años los americanos serán deportados de regreso a los Estados Unidos, que serán tantos los que quieran disfrutar del sur de la frontera que muchos internarán a México sus problemas y vicios y esto producirá molestias en el país y podría despertarse un sentimiento de rechazo hacia los extranjeros. Todo esto que se comenta, positivo o negativo, podría ser una realidad nos guste o no, el asunto aquí es que las tendencias están ya expresándose con la “nueva realidad”. El hecho de que primero tengamos que resolver los retos de injusticia, pobreza o inseguridad, no implica ignorar que gran parte de la solución podría venir del norte porque simple y sencillamente a ellos también les conviene. Es urgente abrir diálogo serio, profesional, permanente, intenso, con agenda precisa, con humildad para reconocer nuestras carencias y con habilidad para buscar subsanarlas a través de las fortalezas del vecino.

* El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.