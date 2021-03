El fin de Click 104.9

Eran exactamente las 5 de la tarde con 2 minutos del pasado miércoles, salí de mi nuevo turno de cabina en el programa "Tocadiscos", cuando veo sentado en la recepciòn a un señor que no conocía y era el contador de la 104.9 y me dice: "Siéntate soy el contador de la empresa y te doy las gracias".

Les juro que yo veía venir los cambios, así es la vida, de caprichosa, diría Reyli Barba. Les resumo que hace aproximadamente un mes vendieron la frecuencia 104.9 FM bajo el concepto de Click XM , el cual tenía música retro y contemporánea en inglés y español, del cual fui locutor desde abril del año pasado.

Todo estaba muy bien, los radioescuchas eran fieles a nuestro concepto, creo que empezábamos a mover masas, quizá olvidadas por la tecnología, pero nuestra música retro movía sentimientos, programada por Jesús Quintero y qué decir de los cortes informativos de Ernesto Eslava.

La experiencia de grandes de voces como Nelly Sanoja, que nos acompañaba diariamente y qué decir de un Memo del Río, un locutor de amplia trayectoria junto a Julieta Morales, que hacía las tardes de tráfico más agradables, esto sin duda, la gente fiel lo va extrañar. La estación combinaba voces joviales y frescas como la de Lola Gama, Adriana Millanés, Karla Márquez, Enrique Ibarra, Luis Portillo y Jessi Carrillo.

Pero llega el cambio a regional mexicano, gracias a la compra y yo me pregunto, Tijuana es sólo música grupera? Señores, somos frontera con influencias del vecino país. Creo que es imposible competir con grandes "monstruos" como La Invasora 99.7, La Invasora 94.5, La Mejor 90.7 y La Ke Buena 106.5 de San Diego, que son las más escuchadas, por ejemplo con todo el respaldo de Multimedios Monterrey, el concepto La Lupe bajo la frecuencia 95.3 no ha logrado consolidarse y eso que es un concepto nacional.

Total, después de mucho negociar (con los nuevos dueños) no acepto un programa de noticias, ya que yo no soy periodista, yo no estoy capacitado para llevar un programa de debate, editorial, me dije a mí mismo, yo no puedo ser parte de un concepto así, es más recomendé a las personas indicadas.

En fin, de la noche a la mañana muchos de mis compañeros abandonaron el barco, pero yo de necio propuse hacer mi programa retro "Tocadiscos" mezclando diversos géneros y me dijeron que sí, pero los lineamientos de hacer una radio totalmente regional mexicano persistían. Así que yo ya no tenía nada que hacer ahí.

Yo sólo me pregunto si la señora Martha Barba de Díaz (dueña original) estará contenta con este cambio tan radical que le hicieron a su frecuencia radiofónica, siendo Excellence de música clásica durante muchos años, luego Toño que era un concepto muy divertido y luego Click XM. Es una estación permisionada, no es una concesión, una estación permisionada debe promover valores, cultura a través de su señal, insisto hay muchas opciones de regional mexicano, a mí me gusta la programación que tienen porque es música norteña de las "viejitas", pero si veo muy difícil que puedan competir... Sin más, me retiro lentamente. Mis redes son en Facebook: Daniel de la Torre Radio y Prensa y en Instagram #danieldelatorretj

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución