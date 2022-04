¿Cuántos de nosotros hemos abordado una aeronave? Tal vez millones en todo el mundo, en México también se han incrementado los vuelos nacionales e internacionales. Tenemos desde aeropuertos internacionales hasta pistas clandestinas que son utilizadas por pequeñas aeronaves que, generalmente, transportan drogas.

Este viernes me enteré de una nueva iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador llamada Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, según López Obrador el objetivo principal es detener el tráfico de droga que utiliza la aviación civil, entre otros delitos, como el tráfico de armas.

Según el mandatario federal alertó sobre los vacíos jurídicos o administrativos que permiten al crimen organizado utilizar la infraestructura aeroportuaria y el espacio aéreo para realizar actos ilícitos, poniendo en riesgo la seguridad de la aviación civil.

AMLO dijo: “El más grave riesgo que esta situación genera es la posibilidad de una colisión entre un vuelo que incurre en el uso ilícito del espacio aéreo y un vuelo comercial, los vuelos ilícitos, lejos de presentar una ruta previa a la autoridad aeroportuaria, hacen lo posible para evitar su localización, por lo que pueden invadir las rutas de aviones comerciales o privados”.

Hasta hoy no es sabido de encontronazos aéreos entre una nave, tal vez, utilizada por el crimen organizado y un avión comercial.

Déjenme comentarles algo que viví hace más de una década. Tuve la oportunidad, junto con otros tijuanenses, de abordar el portaviones Ronald Reagan, un portaaviones nuclear, que por cierto no le es permitido atracar en ningún puerto mexicano, por el “riesgo” que eso implicaría para la población.

Dirá usted “qué presumido”, no, fui invitado cuando trabajaba de director de noticias de Canal 12 de Tijuana. Al llegar, vía aérea, al portaaviones estadounidense, fuimos recibidos por el capitán de la enorme nave. No dijo que no se detenían para nada y como era atómico no necesitaba combustible y que si bien barcos nodriza de la armada estadounidense les surtían, en movimiento, combustible era para los aviones y helicópteros.

En un momento dado nos llevan a un lugar donde había decenas de marinos frente a monitores que estaban viendo el comportamiento de aviones en todo el mundo, a través de señales de satélite o de los aviones radar que despegaban del Ronald Reagan.

Le pregunté al capitán sobre aeronaves que transitaban por territorio mexicano, que si las podían identificar o señalar como sospechosas. El capitán me dijo que ellos tenían la obligación de informar a los gobiernos de los países donde iban pasando, en ese tiempo estaba Felipe Calderón de Presidente, pero, en el caso de México se les avisaba pero no hacían nada. Esta iniciativa de Ley del Presidente López Obrador no habla de acuerdos internacionales con otros países, como Estados Unidos. Piensan crear el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano y estaría integrado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); de Gobernación (Segob); de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) incluida la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). Además de otras instituciones civiles y gubernamentales relacionadas con el tráfico aéreo en nuestro país.

*El autor es periodista independiente.