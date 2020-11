“El enemigo de mi enemigo es mi amigo” es un proverbio árabe que desarrolla el concepto por el cual dos bandos tienen a un enemigo en común y podrían trabajar juntos para lograr una victoria contra él.

Las expresiones de júbilo por los resultados preliminares de Biden no se dejaron esperar en México, analistas serios y no tan serios enfocaron sus reflexiones relacionando el acontecimiento norteamericano otorgando esperanzas a los opositores del Presidente López Obrador bajo la premisa de que hubo una apuesta clara hacia Trump y este, como político de corte populista, había caído. Es decir: “si Trump cayó, sigues tú AMLO”, algo así.

Entiendo la euforia de quienes apostaban por el candidato demócrata y también la decepción por quienes fincaron esperanzas en el republicano, así son las elecciones. Sin embargo, pasada la emoción del momento las cosas tienden a serenarse, la normalidad a esclarecerse y la lógica a imponerse.

Y justamente quiero enfocarme en la serenidad y objetividad; ¿realmente cuáles serán las implicaciones para México una vez que sea oficial el triunfo de Biden? Aclaro, todavía no hay triunfo oficial para Biden, fueron las televisoras quienes “cantaron” ganadores según los conteos y sus proyecciones, y aunque casi nunca fallan, también es justo decir que no son la autoridad electoral, esto sucederá en diciembre y ahora sí sería oficial y legal. Recordemos el caso Gore vs. Bush en el 2000 cuando el candidato perdedor, Al Gore, reconoció su derrota 36 días después de las elecciones. Estados Unidos ya pasó por esto y sus instituciones decidirán las controversias.

Pero regresando a lo que será lo más seguro, ¿cuáles serán las implicaciones para México el triunfo de Biden? Yo creo que habrá muchas pero estas son las 5 más importantes.

1.- CERTIDUMBRE. La administración republicana fue altamente volátil en sus relaciones económicas internacionales, no así en lo interno, y para México esto podría implicar un clima de mayor certeza ante las condiciones del nuevo TLC aprobado por demócratas y republicanos.

2.- ENERGÍA. Los demócratas son fuertes promotores de las nuevas energías mientras que el gobierno de la 4T le ha apostado al petróleo de forma decisiva. Podría haber conflicto en este tema.

3.- LIBERTAD. Biden conoce bien a México y los demócratas son partidarios de opinar, presionar e intervenir mucho en temas de derechos humanos, libertad de prensa, democracia y toda una agenda liberal en el escenario internacional, cosa que AMLO tiene controlado en México en niveles preocupantes.

4.- MIGRACIÓN. Aunque el discurso demócrata siempre ha sido altamente emocional y humanitario, los datos dicen que han sido las políticas de este partido las que más deportaciones han hecho. Habrá claroscuros.

5.- MULTILATERALISMO. La administración de Trump cimbró el ambiente de las organizaciones internacionales, en muchas ocasiones con razón suficiente y en otras francamente no, sin embargo, la normalización de algunas relaciones podría poner a México en una posición favorable por la simple y sencilla razón: su bendita (¿antes maldita?) geolocalización.

Al tiempo.

* El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.