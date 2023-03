El dilema del Chat GPT en las Universidades

La identificación del plagio, es una problemática que puede resultar difícil de detectar y determinar si el trabajo es original o generado por el “chatbot”.

El uso de la inteligencia artificial en la educación no es un tema nuevo, en los últimos años el uso ha crecido en diversas áreas, incluyendo la educación superior. Con la evolución de la tecnología surgen nuevos dilemas respecto a su uso o aplicación. No obstante, uno de los sistemas que ha cobrado relevancia y debate desde su lanzamiento es Chat GPT.

Chat GPT es un sistema de “chatbot” de inteligencia artificial, capaz de procesar y generar respuestas de lenguaje natural en diversos idiomas y dialectos, el cual proporciona respuestas a las preguntas que le realicen. No obstante, esto ha generado muchas controversias dentro del ámbito escolar por cuestiones de problemas de detección de plagio, dependencia y falta de análisis.

Con el surgimiento de Chat GPT, tanto las escuelas, alumnos y maestros, nos enfrentamos a distintas problemáticas como la dependencia excesiva, riesgo de sesgo, falta de análisis crítico, entre otros; sin embargo, la más cuestionada es la identificación del plagio, una problemática que puede resultar un poco más difícil para nosotros al momento de detectar y determinar si el trabajo es original o generado por el “chatbot”.

Las Universidades en México, exhortan a sus estudiantes a hacer un uso inteligente y con cuidado del Chat GPT, apostando a la innovación. En el Tec de Monterrey “Los directivos señalaron que si bien estas herramientas ofrecen oportunidades para beneficiar la enseñanza-aprendizaje, la formación académica no solo debe enfocarse a su aprovechamiento, sino también al compromiso ético de su utilización” (Torres & Torres, n.d.). Como menciona el Dr. Luis Medina, académico del departamento de educación en la Universidad Iberoamericana,“Lo que te da es solo un punto de partida y es lo que tenemos que ver. Te permite generar nuevas ideas y ser más creativo, pero si no hay esa parte de pensamiento crítico nos quedamos con lo que nos da el software y ahí es donde truena el asunto” (Jabbour, 2023).

Después de haber puesto a prueba el Chat GPT, puedo decir que es una herramienta muy útil, y concisa en sus respuesta, te presenta con claridad lo demandado a contestar, lo cual puede ser beneficioso para los estudiantes y profesores en varias áreas, siendo fuente de apoyo para la investigación, la generación ideas de investigación, la resolución de problemas y la creación de contenido.

Prohibir su uso en las universidades no es una solución viable, ni resuelve todos los problemas éticos y académicos que esta herramienta conlleva. Si bien es comprensible que las universidades quieran prevenir el plagio y asegurar la integridad académica, una prohibición completa podría limitar el potencial de esta herramienta para mejorar la educación. En lugar de prohibir el uso de Chat GPT, es importante hacer del conocimiento de todos sobre su uso responsable, enseñar a utilizar adecuadamente las fuentes para evitar el plagio y fomentar el aprendizaje auténtico y el pensamiento crítico.

*- El autor es catedrático en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacifico Universidad.