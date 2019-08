Ayer por la tarde, como los domingos de las vacaciones de verano, Playas de Tijuana estaba lleno de familias.

Niños jugaban en la arena, familias convivían, vendedores hacían literal su agosto, se vivía al menos en apariencia una sana convivencia.

En el escenario sobre el malecón se llevaban a cabo actos musicales y justo ahí, al lado de este, en pleno día y con cientos de personas alrededor, un hombre fue asesinado a balazos.

Como si nada, el o los sujetos que cometieron este crimen se escabulleron entre la gente.

El cuerpo yació durante horas y la gente no se retiró asustada. Al comienzo algunos curiosos se asomaban a ver lo que acontecía, pero después todo seguía su curso.

Como si no hubiera ocurrido algo muy grave, a unos metros del muerto la gente siguió en lo suyo, la música tocando, los niños jugando y nadie se mostraba en pánico.

La violencia y los asesinatos ya son el pan de cada día, pero es el colmo que un “domingo familiar” en Playas llegue a esto.

Hay tanta impunidad que los delincuentes al parecer no se detienen, mientras las autoridades de brazos cruzados.

Días de furia

Y parece que las vialidades ya no son suficientes para el número de automóviles que hay en Tijuana.

Dicha situación quedó clara desde el viernes, con el cierre del bulevar Federico Benítez y el flujo de turistas, lo que ocasionó embotellamiento prácticamente en todas las principales vialidades de la ciudad.

Zona Río, el bulevar Cuauhtémoc y Vía Rápida fueron las más afectadas, al punto de que trayectos que tradicionalmente son de 20 minutos se demoraron hasta una hora.

A la situación se le sumó un festival de música en Rosarito, el cual provocó tráfico en todas las carreteras que conectan a Tijuana con dicho Municipio.

Esperemos que exista una buena estrategia por parte de la subdirección de Tránsito para que la problemática no afecte a las familias tijuanenses en un futuro.

Maestros

Los pagos a los maestros del Estado están causando problemas, al grado de que ya se encuentra la amenaza de no iniciar el ciclo escolar el próximo 26 de agosto si no se paga el adeudo.

Aunque el Estado asegura que el pago de las catorcenas va al corriente, la líder del Sindicato de Maestros Sección 37, María Luisa Gutiérrez Santoyo, señaló que todavía se tienen adeudos del 2016.

Aunado a esto se tiene pendiente la prestación del bono de verano, el cual todavía no es entregado por parte de la autoridad estatal, y aunque Francisco Rueda Gómez señale que no hay motivos para realizar paro de labores, los maestros interinos, de base y jubilados mes con mes están a la expectativa de si habrá dinero o no en sus cuentas.

Dicho problema también le ha traído problemas a la líder sindical María Luisa Gutiérrez Santoyo, ya que grupos de maestros no están conformes con sus posturas en cómo se ha manejado el tema de los adeudos a maestros, por lo que piden un cambio en la dirigencia.

La maestra Guadalupe Sánchez Nevarez explicó que la líder María Luisa Gutiérrez Santoyo ha tenido carencias en su función, por una falta de representación al magisterio, lo que ha llevado a varios maestros a inconformarse.

Sin duda la presión va subiendo de intensidad a prácticamente una semana del inicio del ciclo escolar en la educación básica, por lo que habrá que estar atentos.