El cine con palomitas

¿Cuántas plataformas para ver películas y series hay actualmente? Yo ya perdí la cuenta, algunas las tengo por tener, como un Netflix, Disney Plus y Amazon Prime, pero honestamente, rara vez me meto a ellas a ver su contenido, soy de los ¨raros, lo sé, pero no puedo concentrarme en casa teniendo un celular a un lado, pierdo el interés y solo escucho lo que pongo.

Soy de la generación que creció viendo la televisión convencional, estoy acostumbrado a los cortes comerciales, a los programas de concurso, a las historias que nos presentan, de niño esperaba que fuera fin de semana para ver “Siempre en Domingo” y “Odisea Burbujas”, confieso que “En Familia con Chabelo”, nunca me gustó.

Mi infancia en Tijuana fue muy común, iba a Los Patines de Plata del bulevar Agua Caliente, a las Atracciones Tijuana en el estacionamiento del Toreo o en el terreno de la 5 y 10 donde es ahora el Swap Meet y sobre todo no podía faltar una ida al cine por semana.

He ido los últimos dos domingos al cine, me da gusto que la gente esté regresando a las salas cinematográficas, me ha tocado ver mucha gente joven en grupos o parejas, no hay nada como ir a ver una película en la pantalla grande, eso implica salir de casa, distraerse, ver gente.

Ir al cine para mí, es desconectarme dos o tres horas de todo, del celular, de las redes sociales, es mi tiempo de palomitas y soda, dicen que nada se compara con la “magia” que tiene el séptimo arte, por eso me agradó llegar un domingo por la tarde a la nueva plaza (la grandota) e intentar comprar boletos en taquilla y estaban todos los boletos vendidos para todos horarios.

Ya que menciono plazas comerciales, también, el nuevo complejo donde era Calette, tendrá varias salas cinematográficas en concepto VIP, el cine es el cine y sigue siendo negocio. En las buenas épocas la gente se arreglaba, se vestía bien para ir con los amigos o la familia, ahora he visto gente en pijamas, no sólo en los tacos de birria de la esquina de la colonia, un domingo por la mañana, pero como dicen... Cada quién.

Me llama la atención que gente arriba de 40 años diga que tienen años sin ir a ver una película, no crecimos con el Internet, ni las plataformas, mucho menos con las redes sociales, jugábamos en las calles, muchas sin pavimentar, durábamos horas jugando a “La trais”, “Las escondidas” o el “Stop”, los veranos eran interminables, anochecía tipo 8 de la noche y cada quien a su casa.

Pero bueno, las opciones están y ya es la elección de cada uno de nosotros, cada quien decide cómo distraerse.

