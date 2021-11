El caso de Britney

Reconozco que suena bizarro que un viejo como yo se interese en Britney Spears, más en la persona que en la artista. Acaba de librarse de la custodia de su padre, #FreeBritney, quizá con razón. Lo cierto es que me preocupa que no se enfatice su condición bipolar, no me sorprendería verla de nuevo involucrada en abuso de sustancias o alguna conducta bizarra.

Que se libre de su padre, pero no de la psiquiatría. Debe protegerse de un episodio depresivo o maníaco. Una de las cosas que más trabajo cuesta aceptar es que con una condición bipolar tu estabilidad dependerá en mucho de los fármacos adecuados. El trastorno bipolar es una alteración de las estructuras químicas y biológicas del cerebro que dura toda la vida.

Se suele usar el término para calificar a personas que tienden a cambiar de humor, no es correcto. Padecer una condición bipolar es un reto de vida que debe recibir la compasión y la comprensión de todos. Aproximadamente 3% de la humanidad padece este trastorno, es mucho.

Está de moda hablar de bipolaridad, frecuentemente de manera jocosa o burlona. Hay que erradicar ese uso a la palabra bipolar, por elemental respeto a quienes lo padecen. Algo parecido sucede con la palabra esquizofrenia, poco respeto se tiene a la psicosis, lo que se conocía como locura. Muchísimos de los hombres y mujeres que viven en las calles son personas que padecen esquizofrenia. En el trastorno bipolar se puede llegar a momentos de psicosis, pero son breves y raros, en cambio en la esquizofrenia nunca se sale de la psicosis.

Son enfermedades de origen 100% genéticamente determinado, el destino depende de los recursos sociales o familiares con los que cuente. Así como existe Britney, hay decenas de grandes celebridades con bipolaridad, no cabría la lista en esta columna.

Si se imagina que la locura y la genialidad van de la mano, están muy equivocados. Alguien con bipolaridad, si es genio, hará genialidades durante los episodios maníacos, si no lo es entonces imaginará que lo es y hará muchas tonterías. La depresión bipolar lejos de ser fuente de inspiración, por el contrario, inhibe cualquier posibilidad de emprender algo.

Apenas hace escasos veinte años que se empieza a hablar en la sociedad sobre la bipolaridad, antes solamente los psiquiatras lo conocíamos, desde el siglo XIX. Soy uno de los más de 55 millones de seguidores de Britney, ahora que se libró del padre cierra sus cuentas en la red, sugiere no se pierda el tiempo en ellas y mejor lean un libro.

Interesante. Suerte en su nuevo matrimonio con su entrenador, el anterior solamente duró 55 horas. Que cuide su privacidad y fortuna, realmente le deseo lo mejor.