El boxeador sexual quizá lo lance más

En peligro la carrera de Bauer.- El drama del lanzador Trevor Bauer, quien no lanza desde el 28 de junio, llegará hasta más allá de la postemporada. Han prolongado una vez más su permanencia en "administrative leave" (licencia administrativa), lo que quiere decir que ni siquiera se uniforma, pero sí cobra lo correspondiente al contrato que le firmaron los Dodgers, en el pasado diciembre para tres temporadas por 102 millones de dólares. Bauer es acusado por dos damas de violación y agresión a puñetazos durante el acto sexual. Él sus abogados alegan que no hubo violación alguna, porque en ambos casos las muchachas aceptaron ir la cama con él, y en cuanto a los golpes, exponen que ellas lo pedían, y explicaban que así se sentían mejor. El año pasado, cuando lanzaba para los Rojos, Bauer ganó el Cy Young, con marca de 5-4, 1.73, en 11 juegos que abrió, de los cuales tiró dos completos y fueron blanqueadas. Este año tiene record de 8-5, 2.59, un juego completo, tras 17 aperturas con los Dodgers. El litigio se ha extendido más de lo esperado y no hay quien prediga cuándo terminará. Por eso coaches de los Dodgers dudan de que Bauer, de 30 años de edad. pueda volver s lanzar. Entre tanto él ha dicho que se mantiene alejado del equipo, porque no quiere significar una distracción, cuando están en lo más álgido de su lucha por llegar al beisbol de octubre. Hasta antes de los juegos de ayer sábado, eran segundos en la División occidental, con record de 89-53. Primeros en ese grupo son los rivales de siempre, los Gigantes, 91-50. ¡Te adoramos Kris!.- Una de las más prolongadas ovaciones en el Wrigley Field de Chicago en los últimos años, ha sido la que acaban de brindar los fanáticos de los Cachorros a Kris Bryant. El escandaloso homenaje, incluyó un video de los recuerdos del estelar bigleaguer uniformado con los muchachones del norte de la ciudad de Ohio. El tercera base Bryant, de 29 años, ha sido llevado cuatro veces el Juego de Estrellas y fue parte de los Cachorros ganadores de la Serie Mundial 2016. Pero después de siete campañas en Chicago, fue enviado en un cambio a los Gigantes en julio pasado. Dijo…: "Deseo expresar mi gratitud a todos en Chicago, por lo bien que me han tratado, tanto durante mi permanencia a quí, como hoy mismo. Gracias".