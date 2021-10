El anuncio más esperado

Tras 19 meses del cierre de la frontera terrestre de Estados Unidos para las actividades no esenciales, los millones de mexicanos residentes a lo largo de los 3 mil kilómetros del muro divisorio podrán, ahora sí, viajar a la Unión Americana en plan de turismo, compras, visitas a familiares y actividades culturales. El anuncio realizado en forma sorpresiva el martes por la noche de inmediato corrió como reguero de pólvora, o en términos más modernos, "se viralizó" en las redes sociales. Y es que el cierre a las actividades no esenciales desde el 21 de marzo del año pasado a causa de la pandemia del Covid mantenía a los residentes fronterizos mexicanos con la esperanza cada mes de que se iba a abrir, hasta que finalmente se vio luz al final del túnel. Pero la reapertura de la frontera de Estados Unidos puede tener varias lecturas, porque el anuncio lo hicieron funcionarios del vecino país, apenas a una semana de la reunión de Alto Nivel en Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón con el secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y del fiscal general Merryck Garland. De la mencionada reunión oficialmente todo salió bien, se enterró la Iniciativa Mérida acordada en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón y hubo otros acuerdos que no se han dado a conocer, pero que son donde pueden estar las letras chiquitas. Todo parece indicar que la administración de Joe Biden cedió la apertura de la frontera a las actividades no esenciales a cambio de algún ofrecimiento del gobierno mexicano. Por el momento los fronterizos ya tienen en mano o están en trámites del certificado de vacunación anticovid, porque de acuerdo a lo informado ese será uno de los requisitos que podrían solicitar al pasar por la garita de manera aleatoria, aunque se debe recalcar que aún faltan decenas de miles de personas de contar con el certificado aun cuando ya están vacunados. Así que como dijo Calderón "haiga sido como haiga sido", negociación o cesión, el canciller Marcelo Ebrard se puede colgar la medalla por la reapertura de la frontera para el mes de noviembre, y miles de personas ya hacen planes para las compras del "black friday", turistear, visitar a sus seres queridos o simplemente para salir del país a relajarse un rato y decir que fueron "al otro lado".

NOMBRAMIENTO

Aunque la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, había estado haciendo de tres en tres los nombramientos, ayer envió un comunicado de uno solo, uno especial, al menos para los medios de comunicación. Se trata de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno Estatal, que estará a cargo de Néstor Iván Cruz Juárez, quien además colaborará en actividades del proceso de transición. Es licenciado en Periodismo por la SEP y tiene estudios de licenciatura en Derecho por la UNAM, y aunque tiene 35 años, es periodista con 18 años de experiencia en distintos medios de comunicación de la región y del centro del País. Fue Subdirector de Comunicación Social en la 20 Legislatura del Congreso de Baja California, ha realizado trabajos de Comunicación para entes privados y órganos de gobierno. Desde la campaña coordinó la comunicación de prensa de Marina del Pilar como enlace con los medios de comunicación. Cruz Juárez es conocido entre periodistas de toda la entidad, lo cual es una ventaja para el trabajo que le han encomendado.