Una bonita costumbre, para quienes están en el poder, es el Año de Hidalgo, donde se dice que es tonto el que deje algo, aunque se utilizan palabras más fuertes, haciendo alusión a perjudicar a las madres.

Hay niveles en este Año de Hidalgo, pero todos agarran de donde pueden, ahora que van de salida.

En el Indetito, la paramunicipal del deporte de Tijuana no quiere quedarse atrás y ya están iniciando la rapiña del fin de la administración.

En la unidad deportiva Jorge Fitch, de El Pípila, en la Zona Este de Tijuana, trabaja de lunes a viernes un grupo de damas, bailando zumba, una hora por la mañana.

Por esa instrucción, las damas pagan una cuota semanal de 50 pesos y si desean continuar con esa actividad, el costo podría triplicarse, ya que así se lo hizo saber el administrador de la instalación a la maestra.

Las indicaciones, queremos suponer, salieron de las oficinas del Crea y para seguir con su actividad, la cuota aumentaría a 120 o 150 pesos por persona, so pena de ya no permitirles el acceso a la unidad deportiva, al menos para el baile, que es la actividad con que se ejercitan este grupo de damas.

Esta disposición se aplicaría a partir del día 24 de junio o sea, el lunes siguiente.

Queremos suponer que en otras unidades deportivas donde hay actividades de esta clase sucederá lo mismo, ya que hay que hacer roncha antes de irse a la banca.

Las damas han tratado de comunicarse a las oficinas del Indetito, buscando el apoyo, pero como ha sido costumbre, del “director” para abajo, nadie las ha atendido y mucho menos las recibirá.

No es la primera queja de los deportistas al respecto y fueron contados quienes tuvieron la fortuna de ser atendidos en sus demandas.

Algo muy parecido sucedió con quienes venden dulces, refrescos y botanas en las unidades deportivas, les aumentaron las cuotas y quienes no aceptaron, tuvieron que irse.

En El Dorado, unidad deportiva de la Zona Este, que tuvo las mejores canchas, con césped sintético y un magnífico alumbrado, parece que hay un mini sobreruedas y los responsables de los puestecitos tienen que soltar un buen billete.

Muchos de los cambios que se hicieron de administradores en esta gestión del Indetito fueron por no aceptar presionar a la gente que se gana la vida vendiendo chuchulucos y por no querer ser cómplices fueron destituidos.

El Ayuntamiento de Tijuana, en general, se destacó en la presente administración por querer sacar dinero de todos lados y el Indetito no fue la excepción.

Posiblemente tenían la esperanza de que Juan Manuel Gastélum Buenrostro obtuviera la reelección y que las cosas siguieran igual en el Indetito y que recibieran el voto de confianza para continuar dos añitos más.

Pero luego de la arrastrada que le dieron a El Patas y al Partido Acción Nacional en las pasadas elecciones, hubo que cambiar de estrategia y sin ver buen futuro, iniciaron con el Año de Hidalgo.

La presente administración pasará a la historia por lo gris de su gestión y el déspota trato a quienes se acercaron a ellos.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy.