Dicen que en el mundo del espectáculo la polémica genera atención y rating, me refiero al estreno de la bioserie de la vida de Vicente Fernández, llamada “El Último Rey”, que se transmite desde el pasado lunes por Televisa.

Se han dicho muchas cosas alrededor de esta historia, que van a existir varias demandas por parte de los familiares directos del llamado ¨Charro de Huentitán¨. Hasta se aseguró en algunos medios que la historia basada en el libro de la periodista Olga Wornat, sería bloqueada y que no saldría al aire, pero no fue así.

Estos días he estado viendo la bioserie para poder dar mi opinión de ella y la verdad creo que el personaje le queda muy grande a Pablo Montero, aunque según los programas de Televisa, han alcanzado rating de 8 millones de espectadores en promedio en esta semana de estreno, en la actualidad es una audiencia muy elevada, ya que sólo programas como ¨Quién es la máscara¨, han logrado esos niveles de teleespectadores en dicha televisora.

Me llama la atención que ponen a Gerardo Fernández como el villano de la familia, se me figura que el productor Juan Osorio quiere crear un personaje mediático como lo fue Luisito Rey en la serie de Luis Miguel, pero no lo iguala, no hay forma. Un villano muy acartonado, como de película mexicana de la década de los cincuentas.

El papel de la periodista lo hace Angélica Aragón, una gran actriz que recordamos por telenovelas como ¨Vivir un poco¨o ¨Mirada de mujer¨. Me causa conflicto mucho que no cuiden las tomas, los encuadres y la iluminación, ya que la hacen lucir como una persona mucho más mayor y como si trajera parches de maquillaje en su rostro. Creo que no merece eso, al menos que la actriz o director, así lo hayan pedido. Volviendo con Montero, siempre he pensado que no es buen cantante, mucho menos actor, su carrera sólo tiene un éxito musical y ese fue en los noventas, se llamó ¨Hay otra en tu lugar¨, luego intentó ser actor, su personificación como Vicente, no me convence del todo, aunque se nota que le echó ganas.

Otro detalle que me llama mucho la atención son los acentos regionales, el personaje de Cuquita que lo interpreta Ileana Fox, habla como ranchera norteña, cuando la gente de Jalisco no tiene ese acento, al menos mis amigos y familiares de ese estado, no tienen esa ¨tonadita¨. Bueno en la capital del país, todo lo que es fuera de CDMX es provincia y crean estereotipos.

Qué pensará Alejandro Fernández de Emilio Osorio? Ese muchacho es disciplinado y es talentoso, pero hacer al Potrillo? Yo pienso que está muy chico, mucho más bajo de estatura y muy delgado, no se parece nada, aunque el vestuario que le ponen si es adecuado y así se vestía el cantante en esa década.

Como no me gustó la bioserie, ya no la veré, no me atrapó, solo sabré qué pasa a través de los promocionales que salen en la televisión, creo que sólo serán dos semanas de duración, en fin, vamos a esperar la serie en Netflix con Jaime Camil.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución