El Senador Tlayuda

Durante su última visita siendo todavía gobernador López Obrador respondió a los reporteros que le preguntaron respecto el futuro del “Inge” Bonilla, su respuesta fue contundente -A dónde él quiera, lo está pensando-, por aquellos días el rumor lo situaba en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, poco importaba que su máxima obra pública fue pintar el tubo del acueducto, otros lo ubicaban al frente de la Secretaría de Economía, cuando no tuvo ni los pantalones ni los arrestos necesarios para defender la inversión en nuestro estado, los más desubicados lo hacían en la Secretaría de Gobernación, sí, el tipo que quiso robarnos 3 años a los bajacalifornianos a través de la antiley Bonilla, misma que fue catalogada por la SCJN como fraude a la Constitución, llegaría a hacerse cargo de la relación con el Congreso desde su posición en Gobernación; lo he dicho desde entonces, el Inge que no es Ingeniero y que fue un remedo de gobernador, no sería Subsecretario por más que sus cercanos hicieran el ridículo de felicitarlo por su nombramiento tal y como lo hicieron sus dos cartas más visibles, su empleado Armando Ayala de Ensenada y su hija política, ella así lo ha dicho, Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana.

“Me dirijo a usted para hacerle conocer mi determinación”, dice el primer renglón del comunicado del “Cenador” Bonilla, caray, ¿no hay alguien que le pueda redactar siquiera un texto?; de verdad hago votos porque su desempeño en el Senado sea mejor que su pequeñez como gobernador aunque mucho me temo que su frivolidad y falta de preparación serán nuevamente su común denominador en esta encomienda; su desempeño en dos años fue tan pobre y corrupto, que su amigo el presidente decidió promover a personajes de tan dudosa honestidad como los exgobernadores del PRI, Chirinos, Pavlovich, Astudillo y Echevarría, imagine, ¡éstos últimos de Guerrero y Nayarit!, y no a su amigo Bonilla; me revienta pensar que nuestro silencio fue cómplice, tan fácil que hubiera sido ponerle un alto desde el principio.

Ahora que el “Inge” regresa al Senado, más urgido del fuero que en servir a nuestra gente, se me ocurre que puede reforzar su equipo de asesores con Amador Rodriguez Lozano, experto en violar la Constitución y en infartos que nadie cree, seguro será una importante pieza para la reconfiguración del INSABI, Vicenta Espinoza puede ayudarle en la implementación de políticas que permitan al estado extorsionar a empresas y empresarios que se rompen la madre tratando de crear fuentes de empleo, Salomón Faz, puede hacerse cargo de la asesoría técnica para pintar un pinche tubo y combatir a los empresarios que si pagamos el agua, al Doctorcito del Amor, Pérez Rico, en la procuración de políticas para combatir el hostigamiento sexual; por último, Bonilla, quien presume haberse criado en la colonia Libertad, “dónde los hombres se dan de a deveras”, podrá nombrar a Manuel García, el vulgar adicto dueño de FISAMEX, como asesor en la implementación de políticas públicas orientadas al combate de las adicciones, si ya lo hicieron en nuestro estado ¿Por qué en su “cenaduria”?

A Bonilla no le permitieron elegir siquiera un puesto de Tlayudas en “uno de los mejores aeropuertos del mundo”; qué nos duela en el alma lo que le permitimos hacer en nuestro estado; nos sobraron los pretextos, nos faltaron pantalones.

*- El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali