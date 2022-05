En estos tiempos que ya se adelantan a las campañas políticas por la presidencia en el 2024 a muchos, politiqueros, comentadores y aspirantes a la grande es frecuente hablar o hacer campaña para auto destaparse. Se les están “quemando los camotes”. Vaya pues. No podía faltar en esta nota prematura y totalmente fuera de tiempo, las palabras, la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo, no textual porque no grabé su voz, que a Claudia Sheinbaum la quiere mucho, que es una persona valiosa; que Marcelo Ebrard ha realizado un buen trabajo en su cargo como secretario de Relaciones Exteriores, y se define veladamente por el actual secretario de Gobernación Adán Augusto López, pero, que finalmente: “no estamos siguiendo los vicios de los corruptos conservadores”, que “el próximo presidente lo decidirá el pueblo”dijo-. Dicho esto, le salió una risita disimulada. Solo yo la capturé. Tal parece que el presidente tiene plena confianza en ese setenta por ciento de multitudes que lo apoyan; que de antemano sabe que están con él. Falsas palabras de que al próximo presidente lo decidirá el pueblo. Ni hoy, ni ayer el presidente de México lo ha decidido ese pueblo sabio en el que tanto confía Obrador. Ayer, regularmente, (en los tiempos del PRI) era el presidente en turno y por lo regular la nueva designación recaía en el secretario de Gobernación, con una excepción: cuando Adolfo López Mateos llega a la presidencia era secretario del Trabajo. No me refiero al momento en que el ciudadano vota, sino a la selección del nuevo ungido. Este momento solo queda en manos del presidente en turno; de hoy y de ayer. Que no nos quiera confundir López Obrador con su risita disimulada. Patrañas. Y no solo en México, en la mayoría de naciones el sucesor mandatario lo nombra el presidente en turno, el resto son cuentos. Salvo algunas ocasiones en que, por anticipado, al margen de quien gobierne, aspirantes libres se candidatean y esto sucede con frecuencia en los Estados

Unidos: Donald Trump, Barack Obama, o el mismo Joe Biden. Y más aún en los países socialistas en los que por lo general el dictador en turno decide su sucesor.

Volviendo a las palabras de Obrador en el sentido de que, el nuevo candidato de Morena a la presidencia en México, lo decidirá el pueblo. Vaya pues:

Qué sabe el pueblo de ¿quién es Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard? Lo digo solo para desenmascarar la patraña. El engaño, mismo en el que ni el mismo presidente se la cree. El nombre de Sheiman o Ebrard son menos que cero en la mente de los millones de ciudadanos que admiran a Obrador, por lo general mayorías sin cultura política y que, siguen ciegamente a lo que Obrador ordena, sugiere, nombra. Tal es el caso del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López

El pueblo de México, sin ninguna discusión; sin duda alguna, está en favor de Andrés Manuel López Obrador. Su gobierno se ha encargado de esta conquista, generalmente originada por dos vertientes: el ataque permanente a los conservadores, a sus “adversarios corruptos”; y la multitud en pobreza apoya esta opinión de Obrador. Y por otra parte los enormes recursos, salidos de nuestros impuestos, que dedica a los pobres; a las personas más vulnerables del país, incluyendo becas a miles de jóvenes. Estas multitudes en efecto son pueblo; por lo regular marginado, viviendo de los apoyos del presidente y son millones de personas que lo admiran y ruegan por él como si fuera Dios. Finalmente: muy buena obra al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con una salvedad, ningún país se engrandece, ni crece con su gente viviendo de limosnas. El crecimiento y el desarrollo debe ser la meta fundamental de cualquier nación; de cualquier presidente. Eso es todo. Para qué dar tantos brincos estando el suelo tan parejo.

*El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.