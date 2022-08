El Payaso Populista del Palacio

Me apena faltarle el respeto a la investidura presidencial, más me molesta percibir que el primero en hacerlo es el mismo López Obrador; me indigna ver a políticos oportunistas, en nuestro estado son un montón, que con tal de seguir acomodándose en las preferencias del autócrata que nos gobierna se desviven en elogios, lo etiquetan como el mejor presidente de la historia, su lambisconería es tan grande que les importa un bledo el momento que nuestro país vive: el mayor número de muertos producto de la violencia y la estupidez de abrazos, no balazos, el mayor número de muertos de profesionales del sistema de salud y el mayor número de víctimas producto de un sistema de salud desmantelado por la idiotez de sus taras mentales, producto de su ánimo renovador simplista que le ha dado en la madre a muchas cosas, que sin bien era urgente su renovación daban resultados a millones de mexicanos que acudían a las instituciones públicas del estado mexicano.

Echeverría y López Portillo fueron un par de populistas que nos gobernaron, López Obrador añora los tiempos en los cuales el PRI dominaba la escena política nacional, por ello se comporta como lo hicieron los dos antes mencionados, sin contrapesos, con un poder centralizado que se impone sobre cualquier criterio más allá que la razón de sus pantalones; tenemos un presidente que por su huevos decidió soltar al hijo del Chapo, desmantelar el Seguro Popular, cancelar el Nuevo Aeropuerto y cambiarlo por uno altamente ineficiente, tanto que hoy 5 meses después de su inauguración recibe menos vuelos que el de Mexicali, de la misma manera faltando al marco legal que se comprometió defender tiene la desfachatez de declarar de interés de la seguridad nacional un tren condenado al fracaso, sin estudios de impacto ambiental ni viabilidad económica; por sus pantalones, sin contrapeso alguno de los gobernadores emanados de su movimiento, más preocupados con firmar desplegados nacionales ratificando su incondicional apoyo al Tlatoani de ocasión, que en ser contrapesos que provoquen crecimiento económico para nuestra gente, la cancelación de la cervecería en Mexicali, es un claro ejemplo de sumisión y de abandono a nuestros mejores intereses. Si el gobierno nacional no hubiera cancelado los contratos celebrados con empresas para la explotación petrolera de aguas someras nuestro país estaría produciendo 3.4 millones de barriles diarios sin haber puesto en riesgo dinero alguno, el haberlo hecho nos tiene en una producción menor a los 1.4 millones, México dejó de percibir 59 mil millones de dólares anuales, con ello hubiéramos podido comprar 25 refinerías de gasolina en Estados Unidos, sin embargo la estupidez de tener a su compadre como Director de PEMEX y la estúpida idea de que empresas propiedad del gobierno son las garantes de nuestra soberanía nos ha llevado a un punto de quiebre de la hacienda pública federal.

Los que vivimos en la frontera tenemos claro que el marco legal y las reglas de operación de las instituciones en los Estados Unidos no son un tema menor, es un insulto que al ritmo de Chicoche, este es el nivel cultural de nuestro presidente, se presuma de no tener miedo de atender el tratado suscrito por los tres países sin siquiera tener claro el enorme daño que esto puede provocar; lo dicho antes, tenemos un payaso populista en el palacio.