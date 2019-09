El pasado 8 de septiembre, el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, presentó el paquete económico 2020, el cual contempla, como lo había anunciado el presidente López Obrador, no incrementar ningún impuesto.

En el documento de Criterios Generales de Política Económica para el 2020, se considera una inflación del 3%, un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5% del PIB, con un precio promedio por barril de petróleo de 49 dólares y una deuda pública del orden del 2.8% del Producto Interno Bruto.

El presupuesto 2019 estableció un esquema de ingresos de 5.8 billones de pesos, mientras que para el 2020 establece 6.09 billones de recaudación.

En materia de presupuesto asignado a las secretarias y dependencias, llama poderosamente la atención el hecho de que a la Secretaría del Trabajo le quitaron 14 mil millones de pesos de presupuesto, que es el equivalente al 33% de lo asignado en el 2019, con lo cual será imposible que se implementen las reformas aprobadas recientemente en materia de justicia laboral y que tantos beneficios traería a la comunidad.

En términos generales se trata de un paquete que busca endurecer aún más las omisiones de los contribuyentes y al mismo tiempo, busca los espacios no regulados para establecer el pago de contribuciones, como es el caso de los servicios digitales, muchos de los cuales se encontraban exentos como las noticias en línea, información del tránsito, pronósticos meteorológicos, etc.

Referente al endurecimiento fiscal, se menciona que la evasión fiscal se podrá equiparar al delito de delincuencia organizada y se pretende ir en contra de empresas que se dedican a vender facturas falsas.

Se menciona también que en los juicios de arrendamiento de bienes inmuebles el juez no autorizará el pago al arrendador de rentas atrasadas si no demuestra haber expedido los correspondientes recibos fiscales o CFDI, convirtiendo a los jueces en inspectores honorarios del SAT

Se establece que no habrá condonaciones de impuestos, lo cual es adecuado, sin embargo, habrá que ver como lo manejan los estados y municipios en sus distintas esferas cuando lancen esquemas de autorregulación en el pago del impuesto predial, placas, licencias de manejo, etc.

El documento también menciona que los vendedores independientes tendrán un esquema de pago de ISR y que la tasa de interés para los ahorradores pasará del 1.04% a 1.45%.

En dicho documento falta por incluir a la economía informal que tanto daño le hace al país, pues mientras no sumemos a los taxistas, lavacarros, vendedores ambulantes y por supuesto a los funcionarios públicos, la carga fiscal no será equitativa. Los partidos políticos deben hacer su parte y legislar para sumar a todos en esta tarea de contribuir al gasto público.

México necesita un sistema con pocos y bajos impuestos y en el que no exista auto fiscalización entre contribuyentes, porque nos estamos convirtiendo en policías de todos, pero además tiene que ser sencillo pagar impuestos, con reglas claras que permitan que hasta el Secretario de Hacienda pueda llenar por si solo su declaración anual.

*El autor es asesor empresarial en cabildeo.