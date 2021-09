El Norte, en suspenso

La Zona Norte aún no define al campeón de la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol.

Una vez más, los Mariachis de Guadalajara vinieron al estadio del Cerro Colorado y dominaron la serie de tres partidos a los Toros de Tijuana jugada en el Chevron. El primero de la serie, en Tijuana, lo ganaron los Mariachis al son de 4-3, con inspirada actuación con el tolete por parte de Carlos Mendivil, receptor nativo de esta ciudad. Mendivil produjo tres de las cuatro carreras de los Mariachis, que en el segundo encuentro de la serie cayeron ante los astados, que así, se ponían a un juego de conquistar el gallardete norteño. En el tercero de la serie, el del miércoles por la noche, Mariachis zarandearon al pitcheo de los Toros, con un racimo de ocho anotaciones en el quinto capítulo. Le dieron con todo a Teddy Stankiewicz, José Samayoa entró a apagar el fuego con gasolina y Anthony Herrera sofocó la rebelión, aunque no se fue limpio. Herrera colgó el cero de la sexta ronda y lo mismo lograron Jesús Pirela, Gerardo Sánchez y Jorge Pérez, en la séptima, octava y novena, pero el daño ya estaba hecho. La serie regresa al Estadio Panamericano, para el juego del viernes por la noche, el sexto y si hay necesidad, también jugarían el sábado, donde todo se decide. Al arrancar la serie final por el cetro del Norte, Toros ganaron dos veces a domicilio a los Mariachis, así que tienen con que repetir la dosis y coronarse, para avanzar a la serie del rey. Si no hay cambio de planes, Joe Van Meter será el encargado de subir al montículo por los astados y el alto mando de los Mariachis anuncia a Anthony Vásquez. Y ojalá, los Toros puedan contar con José Guadalupe Chávez, el parador en corto, quien se lesionó de la pierna cuando corría a la primera base en la segunda entrada. Daniel Castro, quien lo sustituyo, tampoco está al cien y dejó su lugar a Edson García, quien dio cuadrangular en la novena entrada, para dejar más decente el marcador.Quienes salgan avante en la Zona Norte tendrán que hacer frente a los Leones de Yucatán, que en cinco partidos dejaron fuera a los favoritos Diablos Rojos del México. Los melenudos abrieron la serie como visitantes y lograron las dos victorias en Ciudad de México y en casa ganaron el primero para ponerse 3-0, aunque los pingos evitaron la barrida ganando el cuarto partido. Parecía que la serie se alargaría, pero en un juego en el que Leones y Diablos alternaron la ventaja, la victoria correspondió a los Leones, con un estacazo de vuelta entera de Luis Juárez, llevándose por delante a dos compañeros. Fue el segundo cuadrangular del partido para el Pepón y se lo pegó a Roberto Osuna, el cerrador de los Diablos Rojos, de quien decían que la Liga Mexicana de Béisbol le quedaba chica. En la Serie del Rey, programada para iniciar el 6 de septiembre, los Leones tendrán que visitar al conjunto que resulte campeón en la Zona Norte, de acuerdo al sistema de competencia. Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, sigan cuidándose, a pesar de estar vacunados, con cubreboca, gel antibacterial y sana distancia, los q