El Modelo de Formación Dual

El modelo mexicano de formación dual está basado en el Alemán “Duale Hochschule Latinoamerica (DHLA)”, es un modelo educativo diseñado para que los estudiantes combinen los estudios teóricos en la escuela y lo interesante es la fase práctica dentro de una empresa.

Se preguntará usted por qué estoy hablando de esto. Tengo mi punto, siga por favor, le conviene.

Absolutamente todos mis clientes tienen la misma queja “el capital humano”, les duele lo mismo, es un común denominador “la gente ahora no tiene compromiso”, “se van cuando les da la gana sin avisar”, puedo seguir dos cuartillas y media, pero seguramente ud. puede deducir como acaba esto.

Si, hoy no es como antes, tenemos varias generaciones conviviendo en un mismo espacio, entre los baby boomer que se sienten dinosaurios, acostumbrados a cumplir con su palabra, al trabajo duro desde jovencitos, sin quejarse “de sol a sol” y sin llorar; los generación X como yo, que nos criaron con un poco de compasión, o sea nos tuvieron lástima jajajaja es broma, pero bueno, tenemos compromiso, responsabilidad, ¡pero nos están despidiendo! por la antigüedad, estoy generalizando pero ud. sabe que no exagero. Y ahora súmele a la ecuación a los millenials, que nosotros tuvimos la culpa por la manera de criarlos y ahora no es justo quejarse. Los enseñamos a “perseguir sus sueños” “que nadie te explote mijito” y pues ellos hacen lo que aprendieron: no se van a quedar en una empresa a menos que esto signifique algo para ellos, algo que sea parte de su vida.

Que broncón. ¿Qué hacer? Ni todas las generaciones son buenas, ni todas malas, son características nada mas. Lo cierto es que tenemos algo que resolver. Y aquí empiezo con el modelo Dual.

Este programa (que lo opera Coparmex) es muy interesante, ofrece a los estudiantes de entre 16 y 18 años aprox. la oportunidad de llevar sus clases en práctica dentro de las empresas, obvio se debe de llevar un procedimiento, hacer la “matriz de correspondencias” para homologar actividades en la empresa con el plan de estudios, pero la oferta es muy amplia. ¿Qué beneficio trae todo esto?



1. La empresa obtiene un recurso humano por un precio mucho menor al que le cuesta un colaborador con la carga social. Su compromiso es capacitarlo.

2. Coparmex le factura a la empresa liberándolo de la carga administrativa y cubre las del estudiante.

3. El estudiante tiene una oportunidad de vida, generalmente abandonan los estudios por necesidad de trabajar. Aquí reciben un apoyo económico.

4. El programa dura entre uno y dos años dependiendo de la carrera técnica.

5. El 85% de los estudiantes se queda trabajando en la empresa…



Y aquí mi querido empresario empieza su “ocean view”, captar al recurso humano que está plenamente agradecido con la empresa porque le dio una oportunidad de vida ¿cree que tendrá amor a la camiseta? ¡exacto! siembre y cosechará.

Si usted quiere gozar de una reputación de “Employee Brand” le recomiendo que explore esta oportunidad, para usted y para los estudiantes. Si quiere más información, mándeme mensaje en todas mis redes sociales, mi usuario es MarcelaMexia, gracias por leer.





* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro

de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.