El Desastre...

En nuestro país la gente se muere a montones, somos el que cuenta el peor manejo no sólo de la pandemia sino del sistema público de salud por la estupidez de haber desmantelado el Seguro Popular; malhaya la hora en que un grupo de incompetentes llegaron a gobernar en el peor momento posible, son tan incapaces que el presidente llegó a externar que la pandemia les había caído como anillo al dedo. Una pena que la corrupción que permitimos, por obra o por omisión, resultó en gobiernos como los que tenemos ya sea se trate del país o de nuestro estado.

En Baja California se tiene la mayor tasa de mortalidad producto del Covid, ya sea del personal adscrito al sector médico o de la población en general. Bonilla se pelea todos los días con alguien que ose pensar diferente; es increíble que hasta en el tema del discurso tengamos una mala copia de lo que sucede en el gobierno federal, en nuestro estado hemos tenido que resistir los embates de un gobierno jodido y sectario, y lo peor, con nulos resultados que presumir.

Han hecho de la falta de transparencia su moneda común; la sociedad tuvo que actuar para que nuestro personal médico tuviera los mínimos elementos necesarios para poder dar la pelea contra la pandemia mientras al gobernador se le veía tan campante apostando en un casino de San Diego; por cierto, afortunado en el juego, no sé si en el amor, pero no en las decisiones de gobierno.

Los habitantes de Tecate y Tijuana han pagado caro los pleitos de Bonilla con sus alcaldes por haber tenido la osadía de no plegarse a sus caprichos; en Mexicali hemos sido víctimas de su desdén, a lejos se nota que sus amores están en Ensenada, aunque la incapacidad de nuestras autoridades, alcalde incluido, haya convertido a ese municipio en un gigantesco panteón producto de la violencia desbordada.

La simplonamente llamada “lucha contra el aguachicoleo” pasó de ser una gran idea, la de combatir la corrupción y los rezagos existentes de cobros en las comisiones estatales del agua a una clara extorsión; si había adeudos estos debían de pagarse, pero apegados al debido proceso, lastimosamente, es un decir, Bonilla no estará en un par de años cuando todos los amparos interpuestos por “este robo gubernamental” tengan que ser devueltos a la empresas extorsionadas, claro, después de haberle pagado el 20% de comisión a una dudosa empresa producto de una asignación directa, más obscura que una noche en ciudad gótica.

No tenemos ni más seguridad, ni mejores empleos, ni mejor sistema de salud, no ha habido obra de infraestructura, perdón, si se pintó de color café el tubo conductor del agua en la Rumorosa para no molestar al presidente en su próxima visita, que valga la pena mencionar, lo que sí ha habido ha sido el cortoplacismo del insulto, de la ocurrencia y de la palabra no cumplida, han combatido a los que pensamos diferente mostrando con ello, lo corto de sus ideas y por ende lo chiquito de su estatura intelectual.

Algunos expertos que revisaron el expediente “en contra” del exgobernador Vega de la Madrid opinan que es tan débil y está tan mal armado que su complicidad resulta obvia, hasta en eso han sido un desastre.

* El autor es empresario y ex dirigente de Coparmex Mexicali.